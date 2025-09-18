قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

عرض إماراتي للاستحواذ على شركة سانتوس الأسترالية «يسقط» بعد تقييم شامل من ائتلاف XRG

أدنوك الامارات
أدنوك الامارات

أعلن الائتلاف الذي تقوده شركة XRG عن سحب العرض الإرشادي غير المُلزِم الذي قدمه للاستحواذ على شركة سانتوس الأسترالية.

وأكد الائتلاف نظرته الإيجابية لشركة سانتوس وأعمالها، موضحاً أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد إجراء تقييم تفصيلي شامل ومراعاة جميع العوامل التجارية وشروط اتفاقية التنفيذ المطلوبة من قبل مجلس إدارة سانتوس. وقُدرت قيمة الصفقة بحوالي 18.7 مليار دولار.

وبحسب بيان صحفي على موقع XRG، ستستمر الشركة في استكشاف الفرص الاستثمارية التي تحقق قيمة إضافية في مجالات تشمل الغاز، والغاز الطبيعي المسال، والكيماويات، وحلول الطاقة، كما وتتابع حالياً عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية.

من ناحية أخرى، وخلال سبتمبر أيلول الجاري، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية-أدنوك، أنها ستنقل حصص ملكيتها في شركاتها إلى XRG شركة الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة المملوكة لها.

وكان مجلس إدارة  XRG، قد اعتمد في يونيو حزيران الماضي، خطة خمسية للفترة من 2025 إلى 2030، تستهدف توسيع أعمال منصاتها العالمية الثلاث التي تشمل الغاز، والكيماويات، وحلول الطاقة.

وتسعى الشركة لتصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية في مجالَي الغاز والغاز الطبيعي المسال، والوصول إلى سعة إنتاجية تتراوح بين 20 إلى 25 مليون طن سنويا بحلول 2035.

العوامل التجارية الغاز الطبيعي حلول الطاقة

يمنى شري
ندوة تثقيفية
اضرار لـ البزلاء احترس منها
طريقة عمل مربى البلح
