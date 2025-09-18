قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
التعليم العالي: فتح التقديم لطلاب المدارس التطبيقية للقبول بالجامعات التكنولوجية
اقتصاد

ارتفاع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف بعد خفض الفائدة بالفدرالي

الأسهم الاميركية
الأسهم الاميركية
وكالات

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف خلال تعاملات  مع استمرار المستثمرين في استيعاب قرار خفض معدلات الفائدة الأخير من الاحتياطي الفدرالي.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.1%، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%. أيضاً زادت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 40 نقطة، أو بنحو 0.1%.

وخلال تعاملات ما بعد جلسة التداول، انخفضت أسهم Cracker Barrel Old Country Store بشكل حاد بعد أن جاءت أرباحها للربع الرابع من العام المالي أقل من تقديرات وول ستريت. وأعلنت سلسلة المطاعم أنها تركز على تحسين "تجربة العملاء" في أعقاب الجدل الدائر حول تغيير علامتها التجارية.

 هذه التحركات في أعقاب جلسة تداول متقلبة يوم الأربعاء بعد أن خفض الاحتياطي الفدرالي، كما كان متوقعاً، معدل الفائدة القياسي 25 نقطة أساس. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 260.42 نقطة، أو 0.57% مع إغلاق الجلسة، بينما انخفض مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك المركب بنسبتي 0.1% و0.33% على التوالي.

خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب القرار، تسببت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، في خيبة أمل لدى المستثمرين الذين كانوا يعتقدون أن البنك المركزي سيواصل مسار خفض معدلات الفائدة هذا العام، بينما وصف باول التخفيض الأخير بأنه "إدارة للمخاطر". 

ويتوقع صانعو السياسات تخفيضين إضافيين هذا العام، ولكن توقعاتهم تتضمن خفضاً واحداً فقط في عام 2026، في حين كان المتداولون يضعون في الحسبان تخفيضين أو ثلاثة تخفيضات أخرى العام المقبل.

وقالت رئيسة مجموعة بولفين لإدارة الثروات، جينا بولفين، في بيان: "إن خفض الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو إشارة واضحة: فقد دفع ضعف سوق العمل وارتفاع التضخم المستمر صانعي السياسات إلى التحرك - ولكن تدريجياً. هذه ليست نقطة تحول، إنها خطوة مدروسة".

وأضافت بولفين: "بالنسبة للمستثمرين، هذا يعني تخفيفاً طفيفاً لمعدل الفائدة، وليس مفاجأة". "يسير الاحتياطي الفدرالي بخطى ثابتة، وستحدد بيانات التضخم والوظائف القادمة ما سيحدث لاحقاً".

وعلى الرغم من خسائر يوم الأربعاء، لا يزال مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك متجهين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مع ارتفاعهما بنسبتي 0.2% و0.5% على التوالي منذ بداية الأسبوع. كما صعد مؤشر داو جونز منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.4% حتى الآن.

الأسهم المواشرات التخضم نقطة تحول تحقيق مكاسب

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
يمنى شري
ندوة تثقيفية
اضرار لـ البزلاء احترس منها
