علي جمعة: الرسول باب البشر إلى الله من لزمه فُتح عليه ومن أغلقه خسر كثيرا
بعد قليل.. مدبولي وملك أسبانيا يحضران منتدى رجال الأعمال المشترك
بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها
بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة
بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية
أسعار الفراخ اليوم بكل أنواعها .. البانيه بكام في السوق؟
الخريف يطرق الأبواب .. الأرصاد تعلن تحسن الطقس وانخفاض الحرارة | فيديو
البلطي بـ 100 جنيه.. أسعار السمك في الأسواق اليوم
قرار مُفاجئ.. تفاصيل تسريح واشنطن لعدد من كبار دبلوماسيها في سوريا
سؤال فى النواب لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر لعبة روبلوكس
أخبار البلد

مصروفات المدارس 2026 | ادفعها الآن إلكترونيا بالرقم القومي عبر هذه الوسائل

مصروفات المدارس 2026
مصروفات المدارس 2026
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة امكانية السداد الإلكتروني لـ مصروفات المدارس 2026

حيث تقرر رسمياً أن إتاحة سداد مصروفات المدارس الرسمية و المدارس الرسمية لغات و المدارس الرسمية المتميزة للغات عن طريق منافذ التحصيل المتعاقدة مع الوزارة والمتمثلة في ( هيئة البريد المصري ، ومنافذ فوري ، و منافذ آي فاينانس ) ، مشيرةً إلى ان اسم الخدمة ( خدمة مدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة )

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم الإلتزام بسداد مصروفات المدارس 2026 على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية في مكاتب الهيئة القومية للبريد ومنافذ الدفع الالكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مثل فوري و ذلك بموجب :

  •  الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية 
  • ويكون ايصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على حظر سداد أي مدفوعات نقدية بغير هذه الوسائل المعلنة ضمن المنظومة الالكترونية الموحدة للمدفوعات التعليمية .

مصروفات المدارس الحكومية 2026

بحسب قرار وزاري معتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشطة الطلابية بجميع المراحل التعليمية المختلفة لكل صف دراسي طبقا لما يلي :

  • من مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثاني الاعدادي  320 جنيه
  • الصف الثالث الاعدادي 220 جنيه
  • الصف الاول الثانوي العام 545 حنيه
  • من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي 530 جنيه
  • الصف الاول الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 245 جنيه
  • باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته : 230 جنيه

مصروفات المدارس التجريبية 2026

كي جي 1:  2427.43 جنيها

كي جي 2:  1875 جنيه

الصف الأول الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الثاني الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الثالث الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الرابع الابتدائي : 2425 جنيها

الصف الخامس الابتدائي : 2425 جنيها

الصف السادس الابتدائي : 2425 جنيها

الصف الأول الاعدادي : 2645 جنيها

الصف الثاني الاعدادي : 2645 جنيها

الصف الثالث الاعدادي : 2445 جنيها 

أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات 

- كي جي 1 : 830 جنيه

- كي جي 2 : 830 جنيه

-الصف الأول الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثاني الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثالث الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الرابع الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الخامس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف السادس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الأول الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثاني الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثالث الاعدادي : 1400 جنيه

مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025 / 2026

 

May be an image of blueprint, map and text

ِجاءت مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025 / 2026 المعلنة من وزارة التربية والتعليم رسميا كما يلي : 

  •  كي جي 1 :  3477.41 جنيه
  •  كي جي 2 : 3477.41 جنيه
  •  الصف الأول الابتدائي : 4190.51 جنيه
  • الصف الثاني الابتدائي : 4190.51 جنيه
  •  الصف الثالث الابتدائي :4190.51 جنيه
  •  الصف الرابع الابتدائي  : 4490.51 جنيه
  •  الصف الخامس الابتدائي : 4490.51 جنيه
  •  الصف السادس الابتدائي : 4490.51 جنيه
  •  الصف الأول الإعدادي :  5173.61 جنيه
  •  الصف الثاني الإعدادي :  5173.61 جنيه
  •  الصف الثالث الإعدادي : 4973.61 جنيه


أقساط مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025 / 2026 

  •  كي جي 1 :  

قسط أول 1458.10 جنيه + قسط ثاني 718.34 جنيه + قسط ثالث 685.24 جنيه + قسط رابع 615.73 جنيه

  •  كي جي 2 :

قسط أول 1458.10 جنيه + قسط ثاني 718.34 جنيه + قسط ثالث 685.24 جنيه + قسط رابع 615.73 جنيه

  •  الصف الأول الابتدائي :

قسط أول 1686.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 836.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه


 

  • الصف الثاني الابتدائي :

قسط أول 1686.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 836.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه

  •  الصف الثالث الابتدائي :

قسط أول 1686.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 836.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه


 

  •  الصف الرابع الابتدائي  :

قسط أول 1836.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 986.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه


 

  •  الصف الخامس الابتدائي :

قسط أول 1836.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 986.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه

  •  الصف السادس الابتدائي :

قسط أول 1836.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 986.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه

  •  الصف الأول الإعدادي :  

قسط أول 2049.65 جنيه + قسط ثاني 1077.51 جنيه + قسط ثالث 1122.86 جنيه + قسط رابع 923.59 جنيه

  •  الصف الثاني الإعدادي :  

قسط أول 2049.65 جنيه + قسط ثاني 1077.51 جنيه + قسط ثالث 1122.86 جنيه + قسط رابع 923.59 جنيه

  •  الصف الثالث الإعدادي :

قسط أول 1924.65 جنيه + قسط ثاني 1077.51 جنيه + قسط ثالث 1047.86 جنيه + قسط رابع 923.59 جنيه

أسعار الكتب في المدارس الرسمية المتميزة  

  •  كي جي 1 :  830 جنيه
  •  كي جي 2 : 830 جنيه
  •  الصف الأول الابتدائي : 1030 جنيه
  • الصف الثاني الابتدائي : 1030 جنيه
  •  الصف الثالث الابتدائي :1030 جنيه
  •  الصف الرابع الابتدائي  : 1330 جنيه
  •  الصف الخامس الابتدائي : 1330 جنيه
  •  الصف السادس الابتدائي : 1330 جنيه
  •  الصف الأول الإعدادي :  1500 جنيه
  •  الصف الثاني الإعدادي :  1500 جنيه
  •  الصف الثالث الإعدادي : 1400 جنيه
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم مصروفات المدارس 2026

