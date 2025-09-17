بشرى لطلاب الإعدادية والثانوية| رسميًا.. عودة «دوري مدارس مصر» بعد توقف 10 سنوات

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، فعاليات دوري مدارس مصر، من خلال الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، وذلك في إطار أعمال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

ويعود دوري مدارس مصر بعد توقف استمر 10 سنوات، ليُقام على ملاعب المدارس ومراكز الشباب، موجهًا لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2032.

وشهد حفل إطلاق دوري مدارس مصر حضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية، مما يعكس التزام المجموعة الوزارية بتعزيز دور الرياضة المدرسية في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته البدنية والذهنية.

نائب رئيس مجلس الوزراء : نستهدف الاستثمار في التنمية البدنية والذهنية والنفسية للإنسان المصري

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن المجموعة الوزارية تستهدف الاستثمار في التنمية البدنية والذهنية والنفسية للإنسان المصري.

وأوضح أن دوري مدارس مصر يُشجع على ممارسة النشاط البدني، ويُسهم في الوقاية من الأمراض المُرتبطة بقلة الحركة، ويُعزّز أسلوب حياة صحي ومنتج.

وزير الشباب والرياضة : الرياضة المدرسية ركيزة أساسية لاكتشاف المواهب

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الرياضة المدرسية تُعدّ ركيزة أساسية لاكتشاف المواهب وصقل مهارات الطلاب، مشيرًا إلى أن دوري مدارس مصر يدعم توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ويربطها بالمنظومة التعليمية، مما يسهم في تعزيز اللياقة البدنية والذهنية للطلاب.

وزير التعليم : إعادة إطلاق دوري مدارس مصر يعكس إيمان الدولة بأهمية الرياضة

ومن جانبه، أشار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن إعادة إطلاق دوري مدارس مصر يعكس إيمان الدولة بأهمية الرياضة كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تُغرس قيم الانضباط والعمل الجماعي والانتماء، وتُسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والتميز.