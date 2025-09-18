ميتا تكشف عن Ray-Ban Display.. أول نظارة ذكية بشاشة مدمجة

في مؤتمر Meta Connect للمطورين، كشف مارك زوكربيرج، رئيس شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك، عن نموذج نظارات ذكية جديدة تسمى Meta Ray-Ban Display، والتي تتميز بشاشة رقمية قابلة للعرض عبر العدسات الشفافة.

وبحسب ما ذكره موقع “cnbc”، تحتوي نظارات ميتا الجديدة، التي تباع بسعر 799 دولارا، على شاشة رقمية صغيرة يمكن التحكم بها باستخدام إشارات اليد عبر سوار معصم مزود بتقنية العصبية.

تعد النظارات الجديدة جسرا بين نظارات Ray-Ban Meta الصوتية فقط، ونظارات Orion للواقع المعزز التي عرضتها ميتا في حدث Connect العام الماضي.

وعلى عكس Orion، التي تعرض صورا ثلاثية الأبعاد على مجال رؤية الشخص باستخدام جهاز حوسبة لاسلكي، تعتبر نظارات Meta Ray-Ban Display أرخص وأكثر قابلية للاستخدام اليومي.

تأتي النظارات مع Meta Neural Band، وهو سوار معصم EMG يسمح للمستخدمين بالتحكم في الجهاز عبر حركات اليد.

وقال زوكربيرج “هذه نظارات بتصميم كلاسيكي كما هو متوقع من Ray-Ban، لكنها أول نظارات ذكية مدعمة بالذكاء الاصطناعي وشاشة عالية الدقة مع سوار ميتا العصبي”.

تتيح النظارات الجديدة للمستخدمين تنفيذ مهام مثل مشاهدة الفيديوهات عبر الشاشة أو قراءة والرد على الرسائل النصية.

وتتميز هذه النظارات بأن الشاشة لا تحجب رؤية الشخص، وتختفي عندما لا تستخدم، وستتوفر النظارات للبيع في الولايات المتحدة اعتبارا من 30 سبتمبر.

خلال العرض التوضيحي، حاول زوكربيرج الاتصال بتقني ميتا أندرو بوسوورث عدة مرات دون جدوى، ليتعليق قائلا: “هذا يحدث، كما تعلمون”.

تتعاون ميتا مع شركة EssilorLuxottica لصناعة النظارات منذ عام 2019، وقد جددت الشركة عقد شراكتها طويلة الأمد العام الماضي للاستمرار في إنتاج هذه المنتجات.

كما عرضت ميتا أيضا نظارات Oakley Meta Vanguard الذكية، المخصصة للرياضيين الذين يمارسون الرياضات عالية الكثافة مثل التزلج على الجليد وركوب الدراجات الجبلية، ستكلف هذه النظارات 499 دولارا عند إطلاقها في 21 أكتوبر، بزيادة 100 دولار عن نظارات Oakley Meta HSTN التي تم إطلاقها في يونيو.

تتميز نظارات Oakley Meta Vanguard بتصميم رياضي أكثر بفضل الشكل الذي يحيط بالرأس والذي يلف العدسات الملونة حول الصدغين، وعلى عكس Oakley Meta HSTN، تحتوي النسخة الجديدة على زر أسفل الإطار لتسهيل التقاط الصور والفيديوهات للرياضيين الذين يرتدون الخوذ.

توفر النظارات الرياضية الجديدة بطارية تدوم حتى 9 ساعات، وتستطيع التقاط فيديو بدقة 3K، مع مكبرات صوت أعلى من الموديلات السابقة.

كما يمكن توصيل النظارات مع ساعات Garmin الرياضية لتتبع بعض الإحصائيات مثل ضربات القلب باستخدام مساعد ميتا الذكي.

كما كشفت ميتا عن النسخة الثانية من Ray-Ban Meta، التي تأتي بسعر 379 دولارا، بزيادة عن النسخة السابقة التي كانت تكلف 299 دولارا.

توفر النسخة الجديدة ضعف عمر البطارية مقارنة بالموديل القديم، حيث تدوم البطارية حتى 8 ساعات على شحنة واحدة، كما تحتوي على كاميرا أقوى قادرة على التقاط فيديوهات بدقة 3K.

كما أعلن زوكربيرج أيضا عن Horizon TV، وهي خدمة جديدة لمتابعة البرامج التلفزيونية، الأحداث الرياضية، والأفلام باستخدام نظارات Quest VR من ميتا، وأضاف أن بعض شركاء ميتا مثل ديزني ويونيفرسال بيكتشرز سيساهمون في تقديم المحتوى لهذه الخدمة.