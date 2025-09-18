استشارية مناعة تحذر من «أكياس القرفة الجاهزة»: العيدان أكثر فائدة وأمانًا

حذّرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارية البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، من الاعتماد على المشروبات الجاهزة المعبأة في أكياس مثل "تي باجز"، مشيرة إلى أنها أقل قيمة غذائية من المكونات الطبيعية، وقد تُشكّل خطرًا صحيًا بسبب احتوائها على مواد بلاستيكية دقيقة قد تتسلل إلى الجسم.

وأوضحت “عبد الوهاب”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد”، أن القرفة العيدان الطبيعية تتفوق بشكل واضح على القرفة المعبأة في الأكياس الجاهزة، لما تتمتع به من رائحة أقوى وفوائد صحية متعددة، من أبرزها: تنظيم مستوى السكر في الدم، وتقوية جهاز المناعة، ومنح الجسم شعورًا بالدفء، وهو ما لا توفره الأكياس التجارية بنفس الكفاءة.

وقالت إن من الخيارات الصحية للأطفال خلال فصل الشتاء تناول اليانسون النجمي مع ربع ملعقة عسل في الصباح أو المساء، مشيرة إلى أن الكاكاو الخام يُعد من أفضل المشروبات الشتوية، لما له من قدرة على تنشيط الخلايا الجذعية وتحسين الذاكرة، شرط أن يكون خاليًا من الإضافات والسكريات.

في سياق متصل، نبهت “عبد الوهاب” إلى أن مشروب السحلب يحتوي على نسب عالية من السكر والنشويات، ما يجعله مشروبًا ثقيلًا على المعدة ويسهم في زيادة الوزن، ناصحة باللجوء إلى بدائل مشبعة وصحية مثل البليلة وحمص الشام، لما لهما من قدرة على تدفئة الجسم وتعزيز الشعور بالشبع.

كما شددت على أهمية اعتماد مشروبات طبيعية غنية بمضادات الأكسدة، مثل الخروب، والتمر هندي، والكركديه، والقرنفل، مؤكدة أن هذه المشروبات تسهم في رفع المناعة والوقاية من الأمراض، وتُعد بديلًا أفضل بكثير من المشروبات الغازية التي لا تقدم أي قيمة صحية.