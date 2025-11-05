الرئيس السيسي يعلن استضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة نهاية نوفمبر الجاري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تواصل جهودها المستمرة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستمر.

مصر تعتزم استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في نوفمبر

أعلن الرئيس السيسي ، عن اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، الذي سيعقد في نهاية شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة دولية واسعة.

الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في القاهرة

جاء إعلان السيسي عن المؤتمر الدولي، أثناء استقباله الرئيس صادير جاباروف، رئيس جمهورية قرغيزستان، حيث تم مناقشة تطورات المنطقة وأهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

رئيس قرغيزستان يشيد بالدور المصري في الأزمة الفلسطينية

وعبّر الرئيس جاباروف عن تقديره العميق لدور مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تم توثيقه من خلال قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أهمية التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق.