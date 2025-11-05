قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
توك شو

الرئيس السيسي يعلن استضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة نهاية نوفمبر الجاري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تواصل جهودها المستمرة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستمر.

 مصر تعتزم استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في نوفمبر

أعلن الرئيس السيسي ، عن اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، الذي سيعقد في نهاية شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة دولية واسعة.

الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في القاهرة

جاء إعلان السيسي عن المؤتمر الدولي، أثناء استقباله الرئيس صادير جاباروف، رئيس جمهورية قرغيزستان، حيث تم مناقشة تطورات المنطقة وأهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

 رئيس قرغيزستان يشيد بالدور المصري في الأزمة الفلسطينية

وعبّر الرئيس جاباروف عن تقديره العميق لدور مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تم توثيقه من خلال قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أهمية التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق.

فلسطين قمة شرم الشيخ إعادة إعمار غزة الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

صورة تعبيرية

من عاصمة الموضة.. «شي إن» تفتتح أول متجر غير إلكتروني في باريس

تقديم درع قطاع الإعلام والاتصال، للسيد دونغ شين

لقاءات تجمع مسئولين عرب وصينيين على هامش الملتقى السابع للإذاعة والتلفزيون

صورة تعبيرية

لمنحها مزايا للعمال.. البرلمان الفرنسي يدين اتفاقية 1968 ويثير استياء الجزائر

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

