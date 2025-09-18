ننشر توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي المقرر تدريسه لأولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي المقرر تدريسه لطلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد 2025/2026، الفصل الدراسي الأول خلال الشهور «سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر»

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقريرا مصورا حول فعاليات تدريب المعلمين والموجهين على منصة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مؤسسة "سبريكس" اليايانية

وشمل التقرير أبرز التصريحات التي أدلى بها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم ، والتي تمثلت فيما يلي :