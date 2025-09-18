قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي المقرر تدريسه لأولى ثانوي

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي المقرر تدريسه لطلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد 2025/2026، الفصل الدراسي الأول خلال الشهور «سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر» 

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقريرا مصورا حول فعاليات تدريب المعلمين والموجهين على منصة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مؤسسة "سبريكس" اليايانية

وشمل التقرير أبرز التصريحات التي أدلى بها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم ، والتي تمثلت فيما يلي :

  •  البرمجة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي ليست مجرد تخصصات منفصلة، بل أصبحت حاليا منظومة مترابطة تُشكل أساس التقدم في جميع المجالات
  • من الضروري الإلمام بالقواعد الأساسية لتعلم مادة البرمجة، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بتوفير الآليات والفرص لأبنائنا الطلاب.
  •  لا توجد مهنة في العالم الآن أو في المستقبل لن تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو البرمجة أو الذكاء الاصطناعي
  • نحن لا نعلّم أبناءنا هذه المهارات ليعملوا في مجالاتها حصرًا، بل لأنهم سيحتاجون إليها في كل مهنة يسلكونها"
  • من لا يتقن البرمجة سيتأخر حتمًا عن أقرانه على مستوى العالم.
  •  عندما استهدفت الوزارة إدخال هذه مادة البرمجة في المناهج التعليمية، توجهنا إلى واحدة من أكثر الدول تقدمًا في هذا المجال، وهي اليابان، وتم اختيار أفضل منصة تعليمية لديها، حتى نتيح لأبنائنا تعليماً يواكب أرقى المعايير العالمية.
  •  مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لا غنى عنها لأي طالب يسعى لمستقبل واعد.
  •  الوزارة تستهدف ترسيخ مادة البرمجة كجزء جوهري في التعليم، يدرسه جميع الطلاب على مختلف المسارات، بما يعزز قدرتهم على الإبداع، ويمكّنهم من المنافسة في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.
  • سيتم منح أوائل الطلاب والمتميزين على مستوى المحافظات في مادة البرمجة فرصة للتدريب عبر الفيديو كونفرانس في الشركات اليابانية، بما يتيح لهم الاحتكاك المباشر بالخبرات العالمية
  • تم تنفيذ برنامج لتدريب المعلمين على مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وفق أساليب حديثة تعزز من قدراتهم وخبراتهم بما ينعكس على الطلاب.
  • تم إطلاق منصة "كويرو" ليؤدي الطالب امتحان مادة البرمجة عليها و يحصل في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة بالمستوى الذي يحققه
