مفيدة وسهلة.. طريقة عمل سلطة الحمص

السلطات من أجمل الأصناف التي يمكن تقديمها لأسرتك، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل سلطة الحمص.

المكونات:



2 كوب حمص مسلوق (جاهز أو مسلوق في البيت)

1 حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

1 حبة خيار مقطع مكعبات

½ بصلة حمراء مفرومة ناعم (اختياري)

¼ كوب بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة خل

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون مطحون (اختياري)



الطريقة:

في وعاء كبير ضيفي الحمص المسلوق.

أضيفي الطماطم، الخيار، البصل، والبقدونس وقلّبيهم مع بعض.

في وعاء صغير اخلطي عصير الليمون، الزيت، الخل، الملح، الفلفل، والكمون.



صبي التتبيلة على السلطة وقلبي جيداً حتى تمتزج.

قدميها باردة كطبق جانبي أو وجبة خفيفة.