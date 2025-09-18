قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
هل يجوز التهرب من الضرائب بحجة ظلم تقديراتها ؟.. المفتي يحسم الجدل
مدبولي لـ ملك إسبانيا: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونؤيد حل الدولتين
أبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف هواتفها بتقنيات ثورية
أخبار التوك شو| مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا مرحلة جديدة من التعاون البناء.. والأرصاد تكشف موعد فصل الخريف رسميا
زائر عملاق يقترب من الأرض.. حدث كوني لن يتكرر قبل 7500 عام |ما هو أبوفيس؟
صرخة ضمير.. طيارون أمريكيون يرفضون نقل السلاح لـ إسرائيل
اقتصاد

أسهم Walmart تكسب7 مليارات دولار في يوم .. وسهم Lyft يحلق مرتفعاً

أسهم
أسهم
وكالات

 
أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على تباين في جلسة الأربعاء بعد أن خفض الفدرالي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بما يتماشى مع التوقعات.

وأشار البنك الفدرالي إلى أنه سيخفض الفائدة بشكل مطرد لبقية العام، حيث أبدى صانعو السياسات مخاوفهم بشأن ضعف سوق العمل. وتوقع الاحتياطي الفدرالي خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.

وتحدث باول عن تزايد مخاطر تراجع التوظيف مقارنةً بالتضخم، لكنه قال إن مخاطر التضخم لا تزال بحاجة إلى تقييم وإدارة.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.6% أي ما يعادل 260 نقطة في جلسة الأربعاء ليستعيد مستويات 46000 نقطة.

في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي بعد مستوياته القياسية.

كما تراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.1% مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي، ولكنه استطاع التماسك فوق مستويات 6600 نقطة.

أسهم Lyft

قفز سهم Lyft بنسبة 13% في جلسة الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن أعلنت شركة Waymo، التابعة لشركة Alphabet، أنها تُخطط لبدء تقديم رحلات سيارات الأجرة ذاتية القيادة في مدينة ناشفيل العام المقبل بالتعاون مع شركة ليفت لتأجير السيارات.

اسهم تضخم تعاون تراجع المؤشر المكاسب

