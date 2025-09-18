محافظ أسيوط يوزع 350 حقيبة مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية بمنفلوط

وزع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، 350 حقيبة مدرسية متكاملة تضم أدوات مكتبية ولوازم دراسية وزيًا مدرسيًا على أبناء الأسر الأولى بالرعاية بمركز منفلوط، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة. جاء ذلك بالتعاون مع جمعية التنمية المستدامة وتنمية المجتمع وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعي، في إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسي 2025/2026، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

شهد الفعالية كل من حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والشيماء عبد المعطي وكيل المديرية، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وأحمد كمالي رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية المستدامة وتنمية المجتمع بمنفلوط، ومحسن محمد أمين صندوق الجمعية.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود والمبادرات المجتمعية التي تنفذ على مستوى مراكز وقرى المحافظة لتشمل أكبر عدد من الطلاب والتلاميذ بمختلف المراحل التعليمية، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

دعم مسيرة التعليم للطلاب غير القادرين

وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس الحرص على دعم مسيرة التعليم للطلاب غير القادرين، بما يسهم في رفع العبء عن كاهل أسرهم.

ووجه المحافظ الشكر لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المشاركة، مؤكدًا أن تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا، وضمان مستقبل أفضل لأبنائها. كما شدد على أهمية استمرار هذا التعاون لضمان وصول الدعم إلى جميع المستحقين في مختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية.

واختتمت الفعالية بتوزيع المحافظ الحقائب المدرسية على مجموعة من الأطفال المستهدفين من مركز منفلوط، الذين تم اختيارهم وفقًا لبحوث اجتماعية أجرتها مديرية التضامن الاجتماعي، وسط أجواء من البهجة والفرحة.