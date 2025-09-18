قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يوزع 350 حقيبة مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية بمنفلوط

محافظ أسيوط يوزع 350 حقيبة مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية بمنفلوط استعدادًا للعام الدراسي الجديد
محافظ أسيوط يوزع 350 حقيبة مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية بمنفلوط استعدادًا للعام الدراسي الجديد
إيهاب عمر

وزع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، 350 حقيبة مدرسية متكاملة تضم أدوات مكتبية ولوازم دراسية وزيًا مدرسيًا على أبناء الأسر الأولى بالرعاية بمركز منفلوط، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة. جاء ذلك بالتعاون مع جمعية التنمية المستدامة وتنمية المجتمع وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعي، في إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسي 2025/2026، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

شهد الفعالية كل من حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والشيماء عبد المعطي وكيل المديرية، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وأحمد كمالي رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية المستدامة وتنمية المجتمع بمنفلوط، ومحسن محمد أمين صندوق الجمعية.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود والمبادرات المجتمعية التي تنفذ على مستوى مراكز وقرى المحافظة لتشمل أكبر عدد من الطلاب والتلاميذ بمختلف المراحل التعليمية، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. 

 دعم مسيرة التعليم للطلاب غير القادرين

وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس الحرص على دعم مسيرة التعليم للطلاب غير القادرين، بما يسهم في رفع العبء عن كاهل أسرهم.

ووجه المحافظ الشكر لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المشاركة، مؤكدًا أن تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا، وضمان مستقبل أفضل لأبنائها. كما شدد على أهمية استمرار هذا التعاون لضمان وصول الدعم إلى جميع المستحقين في مختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية.

واختتمت الفعالية بتوزيع المحافظ الحقائب المدرسية على مجموعة من الأطفال المستهدفين من مركز منفلوط، الذين تم اختيارهم وفقًا لبحوث اجتماعية أجرتها مديرية التضامن الاجتماعي، وسط أجواء من البهجة والفرحة.

أسيوط حقيبة مدرسية الأسر الأولى بالرعاية مركز منفلوط مديرية التضامن الاجتماعي انطلاق العام الدراسي الفئات الأكثر احتياجًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد