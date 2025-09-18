قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
محافظات

محافظ أسيوط يدشن مبادرة "صحح مفاهيمك"بالتعاون مع الأوقاف..الأحد

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الأوقاف
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تدشين فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» يوم الأحد المقبل، بالتعاون مع وزارة الأوقاف واتحاد "بشبابها"، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وحماية المجتمع من الأفكار المغلوطة والتطرف الفكري.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، للدكتور عيد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، ومسئولي اتحاد "بشبابها" بالمحافظة برئاسة حازم محمد حسن، وبحضور علاء عبد الخالق نائب رئيس الاتحاد بأسيوط.

محافظ أسيوط يعلن تدشين مبادرة “صحح مفاهيمك”

وأكد اللواء هشام أبو النصر، أن المبادرة التي تطلقها وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية، وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال بين مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو بناء وعي ديني ومجتمعي مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.

وأوضح المحافظ أن فعاليات المبادرة بأسيوط ستنطلق عبر سلسلة من الندوات والمحاضرات والبرامج التوعوية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والمساجد، إلى جانب الحملات الإعلامية والتثقيفية، لضمان وصول رسالتها التوعوية إلى أوسع نطاق ممكن.

من جانبه، أشار الدكتور عيد خليفة وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن المبادرة تأتي تعزيزًا للدور الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة، وبما يسهم في مواجهة الشائعات والانحرافات الفكرية، وترسيخ مفاهيم الاعتدال والسماحة. لافتًا إلى أن التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والكيانات الشبابية بالمحافظة سيسهم في تحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، وخاصة فئة الشباب.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على التزام المحافظة بتعميم المبادرة على نطاق واسع، لتصل رسالتها إلى كل قرية ومدينة، دعمًا للأمن الفكري والاستقرار المجتمعي، وبما يتسق مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

أسيوط مبادرة «صحح مفاهيمك» وزارة الأوقاف نشر الفكر الوسطي الأفكار المغلوطة مدير عام الدعوة وزارة الأوقاف المصرية مجلس الوزراء الدكتور أسامة الأزهري

