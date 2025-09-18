قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جهاز المشروعات يبحث سبل التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

باسل رحمي
باسل رحمي
محمد صبيح

استقبل  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  Kim Kyunghee المدير التنفيذي الجديد لمجموعة (مصر – أستراليا – كوريا – نيوزيلندا) بمجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)و هاشم عبدالحكيم نائب رئيس مكتب مصر ورئيس المؤسسات المالية في مصر لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وكذلك ريم السعدي المدير الوطني ببرنامج دعم المشروعات الصغيرة بالبنك، ومعتز منصور مسئول الملف بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمقر جهاز تنمية المشروعات 

حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل و تم بحث أوجه التعاون المستقبلية التي تشمل الدعم المؤسسي من خلال التحول الرقمي للعمل على ضم مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات لتقديم دراسات وإرشادات لرواد الأعمال إلى جانب دعم برامج التحول الأخضر والاقتصاد الدائري وتشجيع الرقمنة والابتكار.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز على أن هذا التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الجهاز في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق مزيد من فرص العمل، معرباً عن تطلع الجهاز إلى زيادة أوجه التنسيق لتحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة القادمة وأضاف رحمي أن الاجتماع مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية قد تناول زيادة أوجه الدعم الفني من خلال بناء قدرات رواد الأعمال والشركات الصغيرة في مجالات التحول الرقمي والتسويق والإدارة المالية، وتطوير السياسات الخاصة بريادة الأعمال، مع التركيز على برامج التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.  

ومن جانبها، أعربت  Kim Kyunghee، عن سعادتها بعقد هذا الاجتماع مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدة حرص البنك على تعزيز التعاون مع الجهاز باعتباره الشريك الوطني الرئيسي في دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ومشيدة بالدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز في تمكين المرأة والشباب ودعم المشروعات الخضراء والمبتكرة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم النمو الاقتصادي الشامل.

وقد حضر الاجتماع الدكتور رأفت عباس المشرف العام على قطاعات التنمية بالجهاز ولفيف من مسئولي الجهاز ، حيث شاركوا في مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يعكس التكامل بين مختلف أنشطة الجهاز وجهوده المشتركة في خدمة قطاع المشروعات.

