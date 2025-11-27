قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبب الحقيقي وراء وقف القيد 3 مرات لنادي الزمالك هذا الموسم
مدبولي: مستمرون في تنفيذ إجراءات دخول محافظات المرحلة الثانية منظومة التأمين الصحي الشامل
وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني إعادة إعمار غزة
صحة غزة: المستشفيات استقبلت 14 شهيدا خلال 24 ساعة
برق على المريخ.. عواصف قصيرة تُسمع ولا تُرى| ماذا يحدث؟
رامي إمام يوجة رسالة شكر لرئيس مكتب الإعلام بأبوظبي بعد زيارته للزعيم
رئيس هيئة الرعاية الصحية: الأمن الدوائي والبحث العلمي أساس رفع كفاءة التأمين الصحي
مطالب برلمانية للحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية وفتح ملفات القيم والانضباط والوعي
البابا لاوُن للصحفيين على متن الطائرة: زيارتنا إلى تركيا ولبنان رسالة سلام ووحدة للعالم
أستراليا تسلم 17 قطعة أثرية نادرة لمصر | صور
الزراعة: توزيع 850 ألف شتلة زيتون بالمجان على أهالي سيناء
وزير الرياضة يشدد على تطوير الجودو ويعلن خطة المعسكرات العسكرية للاعبين
توظيف الفن لتعزيز العمل المناخي.. ندوة نقاشية بمهرجان الفيوم السينمائي

سعيد فراج

أقيمت صباح اليوم، الخميس 27 نوفمبر ندوة حول توظيف الفن داخل المنظمات الأهلية لتعزيز العمل المناخي، ضمن فعاليات مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة.

ضمت الندوة، كلا من: (د. داليا بسيوني، د. محمد ممدوح، محمود كمال، محمد حسن).

بدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلي رسوم متحركة، عن التغيرات المناخية في إحدى القرى التي عانت من جفاف المياه والتلوث ثم عادت لأفضل ما كانت بعدما استخدمت الطاقة النظيفة وحدت من التلوث البيئي والاحتباس الحراري.

وبعد عرض الفيلم، أقيمت جلسة نقاشية تناولت حجم الأضرار التي تحدث من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي والمياه واستخدام المواد الضارة مثل البلاستيك، وضرورة التوعية باستخدام الطاقة النظيفة والمواد الصديقة للبيئة.

مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

انطلقت أول أمس الثلاثاء 25 نوفمبر، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، وسط حضور كبير من نجوم الفن وصنّاع السينما، وعدد من قيادات الحكومة والمسؤولين، وعلى رأسهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في أجواء احتفالية أبرزت مكانة الفيوم كأحد أهم مراكز الفعاليات الثقافية والفنية.

وشهد حفل الافتتاح تواجد نخبة من نجوم الفن، من بينهم المخرج الكبير علي بدرخان، والكاتب الدكتور مدحت العدل، والفنانة داليا مصطفى، والفنان صبري فواز، والفنان صدقي صخر، والفنان أحمد مجدي، والفنان أحمد فتحي، والمخرج يسري نصر الله، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة ووفود عربية وأجنبية مشاركة في المهرجان.

وقدّمت الإعلامية رباب الشريف الحفل، مؤكدة في كلمتها أن الدورة الثانية تأتي لتعزيز دور السينما في نشر الوعي البيئي، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه البيئة محليًا وعالميًا، من خلال عروض أفلام ومسابقات وندوات وورش عمل متخصصة.

وألقى المخرج هاني لاشين، رئيس المهرجان، كلمة خلال الافتتاح، أكد فيها أن الدورة الثانية تشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات وعروض الأفلام، موجّهًا شكره لمحافظ الفيوم على دعمه الكبير للمهرجان، كما قدّم التحية للمكرَّمين هذا العام.

وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير علي بدرخان عن مشواره الفني، إضافة إلى تكريم السيناريست مدحت العدل والفنانة داليا مصطفى، الذين أعربوا عن سعادتهم بالتكريم الذي يأتي من محافظة لها مكانة خاصة لديهم.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 30 نوفمبر، وتشمل عروضًا لأفلام روائية ووثائقية قصيرة وطويلة، إلى جانب برامج موازية تستهدف دعم المواهب الشابة وتسليط الضوء على القضايا البيئية في إطار فني مبتكر. وتقام الدورة الثانية تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضفاف بحيرة قارون، بمشاركة 60 فيلمًا من 22 دولة.

محافظ الشرقية
كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

