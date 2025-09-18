وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض “مصر الدولي للصحة 2025”

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وممثلاً عن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة “إيجي هيلث”، والذي تقام فعالياته بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.



ويُقام على هامش المعرض، الملتقى الثاني للهيئات العربية للصحة، والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع الرعاية الصحية ومناقشة مستقبل السياسات الصحية في المنطقة.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الدكتور أشرف صبحي على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة المصرية لقطاعي الصحة والرياضة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال الوزير: “إن دعم الدولة لهذا الحدث الهام، ومشاركتي اليوم ممثلاً عن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، يعكس إيماننا الراسخ بأن الاستثمار في صحة المواطن هو حجر الزاوية لتحقيق نهضة شاملة. نعمل بشكل متكامل كحكومة لتوفير بيئة صحية ورياضية آمنة ومحفزة لجميع فئات المجتمع.”

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “نرى في هذا المؤتمر منصة حيوية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في المجال الطبي والصحي. إن تلاقي العقول والخبرات من مختلف الهيئات الصحية والشركات المتخصصة يساهم بشكل مباشر في تطوير المنظومة الصحية، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة ولياقة شبابنا وأبطالنا الرياضيين. إن الطب الرياضي لم يعد تخصصًا ثانويًا، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من صناعة الرياضة وتحقيق الإنجازات.”

وتابع الدكتور أشرف صبحي، مستعرضًا النماذج المصرية الرائدة في هذا المجال: “نفخر بأن نستعرض اليوم من خلال هذا المؤتمر خبرات مصر الرائدة في عدد من المشروعات التي تمثل تكاملاً حقيقياً بين الصحة والرياضة، ومنها المشروع القومي للجينوم الرياضي، كأول مبادرة عربية وإفريقية تربط بين العلوم الجينية وتطوير أداء الرياضيين، والمشروع القومي للإعداد النفسي الرياضي، الذي يعد نموذجاً فريداً في دمج العلوم النفسية مع التدريب، بالإضافة إلى برامجنا المتقدمة في مكافحة المنشطات والتأهيل الطبي والوقائي، التي تتم بالتعاون المثمر مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات واللجنة الطبية العليا.”

شهد حفل الافتتاح حضورًا رفيع المستوى من قادة القطاع الصحي في مصر، يتقدمهم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عمرو جاد، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ورئيس المؤتمر، والدكتور كمال درويش، مستشار وزارة الشباب والرياضة للمجموعة العلمية.