شاهد.. حفريات أقدم منطقة أثرية بطور سيناء.. وأطفال يعبرون عليها
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبنات
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزارة الشباب تبدأ خطوات إنشاء مدينة شبابية بواحة سيوة على مساحة 10 أفدنة

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

توجهت لجنة من الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، بالتنسيق مع استشاري الوزارة وقطاع الاستشارات بشركة المقاولون العرب، مباشرة إلى واحة سيوة بمحافظة مطروح، وذلك عقب انتهائها من معاينة المدينة الشبابية بالداخلة في محافظة الوادي الجديد، حيث قامت اللجنة بمعاينة الأرض المخصصة لإنشاء مدينة شبابية متكاملة بواحة سيوة على مساحة 10 أفدنة، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المحافظات الحدودية ودعم البنية التحتية الشبابية والرياضية.

وفي ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،

،،تأتي هذه الخطوة تمهيدًا للبدء في الإجراءات الفنية اللازمة، وإعداد الرسومات الهندسية والتصميمات الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لبدء التنفيذ على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك بعد التنسيق مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حيث أقر المجلس التنفيذي للمحافظة تخصيص قطعة الأرض لصالح وزارة الشباب والرياضة، في خطوة تعزز مستوى الخدمات المقدمة لشباب وأهالي واحة سيوة.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن إنشاء المدينة الشبابية الجديدة في سيوة يعد استجابة مباشرة لطلبات ومقترحات شباب وأهالي الواحة، مشددًا على أن المشروع يعكس توجه القيادة السياسية نحو إعطاء أولوية خاصة للمناطق الحدودية، وتوفير بيئة داعمة للأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية.

وأضاف «صبحي»: نعمل على أن تكون هذه المدينة الشبابية منصة متكاملة لاستضافة البرامج والمعسكرات والفعاليات المختلفة، فضلًا عن تعزيز الحركة السياحية في سيوة بما تمتلكه من مقومات طبيعية وتراثية فريدة، وهو ما يرسخ مكانتها على خريطة التنمية في الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أعرب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تقديره للتعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن مشروع المدينة الشبابية بسيوة سيكون إضافة حقيقية للبنية التحتية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن سيوة تستحق هذه المشروعات نظرًا لما تتميز به من خصوصية وثراء ثقافي وسياحي.

وقال المحافظ: "نحرص على دعم كل ما يخدم شباب المحافظة ويعزز من دور سيوة كواحة أصيلة ومقصد سياحي وشبابي متميز."

وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى أن تكون المدينة الشبابية الجديدة بسيوة مركزًا رائدًا للأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية، ومعسكرات الكشافة والرحلات التثقيفية، بما يعظم الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية للواحة، ويجعلها إحدى الركائز البارزة على الخريطة التنموية والسياحية لمصر.

