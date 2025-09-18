قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله عز وجل
آخر الأوضاع داخل القطاع| نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب.. والوضع الصحي في غزة كارثي
إغلاق معبر الملك حسين بعد مقتل إسرائيليين اثنين على الحدود الأردنية
قرار من المحكمة بشأن التيك توكر الشهير بـ أوتاكا
أسامة ربيع : إنهاء إجراءات إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات السفن
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آخر الأوضاع داخل القطاع| نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب.. والوضع الصحي في غزة كارثي

غزة
غزة
محمود محسن

حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة التصريحات الإسرائيلية التحريضية التي تتعامل مع قطاع غزة كأنّه "عقار" يمكن التصرف فيه، معتبرة أن هذه الدعوات تمثل اعترافًا رسميًا بمخططات الإبادة والتهجير الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.

مدير "فلسطين للأمن القومي": نتنياهو هو من يسعى لإطالة أمد الحرب لتحقيق أهداف سياسية

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن الادعاءات التي أوردتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بشأن سعي حركة حماس لإطالة أمد الحرب "غير دقيقة"، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، هي من يعمل على استمرار الحرب لأهداف سياسية داخلية وخارجية.

وفي حديثه مع الإعلامية حبيبة عمر على قناة القاهرة الإخبارية، أضاف: "من يسعى لإطالة أمد الحرب هو الاحتلال الإسرائيلي، وتحديداً حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، الذي يرى في استمرار القتال وسيلة للهروب من أزماته السياسية والقضائية، وتحقيق أجندات تتعلق بتقويض أي مسار سياسي فلسطيني مستقبلي".

وتابع: "الخاسر الأكبر من استمرار العدوان هو الشعب الفلسطيني، بينما تستخدم إسرائيل أدواتها العسكرية من طيران ومدفعية وسفن حربية دون خوض مواجهات برية مباشرة، ما يقلّل من خسائرها ويُطيل أمد الهجوم على غزة".

وحول ما يُشاع عن استعدادات جديدة من قبل حركة حماس، نفى اللواء الشروف إمكانية ذلك قائلاً: "مدينة غزة صغيرة جغرافيًا، ولا تسمح طبيعتها، ولا ظروف الحرب المستمرة منذ قرابة عام، بإعادة تأهيل أو تدريب أو تجهيز، كما أن القدرات العسكرية للمقاومة محدودة مقارنة بالترسانة العسكرية الهائلة للجيش الإسرائيلي".

وأشار إلى أن نتنياهو يدفع باتجاه فرض شروطه الخمسة، رغم معرفته المسبقة أن حركة حماس لن تقبل بها بصيغتها الحالية، ما يُعقّد مفاوضات التهدئة التي ترعاها مصر وقطر.

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع الصحي في غزة كارثي والمستشفيات عاجزة عن الاستيعاب

قالت نبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع الصحي في قطاع غزة "كارثي بكل المقاييس"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن النظام الصحي شبه منهار منذ عدة أشهر.

وأضافت فرسخ، في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية": "الوضع الصحي في غزة مأساوي، الغارات لا تتوقف، والمستشفيات تعاني من عجز هائل في الأدوية، وحدات الدم، والمستلزمات الطبية، وسط توافد عشرات الجرحى والمرضى يوميًا، فيما الطاقة الاستيعابية للمستشفيات محدودة جدًا".

وأوضحت أن المستشفيات في جنوب القطاع أيضًا أصبحت مكتظة بشكل غير مسبوق، حيث يفترش المرضى الأرض في الممرات، في ظل نقص حاد في الأدوية والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، الأمر الذي يزيد العبء على الطواقم الطبية المنهكة.

وتابعت: "موجات النزوح المستمرة من شمال القطاع ومدينة غزة نحو الجنوب فاقمت الأزمة داخل المستشفيات، لا قدرة لدينا على استقبال المزيد من المصابين، والطواقم الطبية تصارع يوميًا لإنقاذ الأرواح وسط ظروف قاسية جدًا".

وفي ما يتعلق بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية، أكدت فرسخ أن الحصار الإسرائيلي المشدد، واستمرار القصف، يعيقان بشكل كبير دخول المساعدات إلى القطاع، قائلة: "الاحتلال يقيّد إدخال المساعدات من المعابر، خاصة من الشمال الغربي للقطاع، وهو ما يفاقم معاناة السكان، ويزيد من نقص المواد الأساسية، خاصة الغذائية".

وزارة الخارجية الفلسطينية قطاع غزة الشعب الفلسطيني فلسطين الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد