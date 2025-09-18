مهيب عبد الهادي: الخطيب يجتمع بسيد عبد الحفيظ داخل الأهلي

اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بـ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الأسبق، داخل مقر النادي بالجزيرة، وذلك بحسب قناة mbc مصر.

وكشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن تواجد سيد عبدالحفيط مدير الكرة السابق في النادي الأهلي بالقلعة الحمراء حاليًا لاجتماع خاص مع محمود الخطيب.

وقال مهيب عبدالهادي، خلال برنامج "اللعيب": “سيد عبدالحفيط في النادي الأهلي حاليا في جلسة خاصة مع الكابتن محمود الخطيب للدخول في قائمته الانتخابية”.

وتابع:"قولًا واحدًا استمرار كابتن الخطيب، في النادي الاهلي ويخوض الانتخابات القادمة".

وأضاف: “دخول سيد عبد الحفيظ، في قائمة الكابتن محمود الخطيب، أنا قولت لسيد امبارح، وسألته، هيكون عضو مجلس إدارة”.