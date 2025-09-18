قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص
ابو الغيط يستقبل ملك إسبانيا ويعبر عن التقدير لمواقف مدريد المبدئية من القضية الفلسطينية
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام

أ ش أ

نفت مصلحة الضرائب المصرية، ما تم تداوله مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام، بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام.
وأكدت المصلحة - في بيان اليوم الخميس - أن المعلومات المتداولة غير دقيقة، موضحة أن مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، و لا توجد أية تعليمات صدرت حتى تاريخه بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وأشارت إلى أنه لا توجد أية التزامات صدرت على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول ترفق مع الإقرار الشهري أو مع الفواتير .
ولفتت إلى أن القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية مثل البنزين ، السولار ،... الخ.
وشددت المصلحة على أهمية توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها منعا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.
