معهد القديس يوسف للعائلة والحياة يفتتح الدورة التاسعة والستين للمقبلين على الزواج

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، افتتح معهد القديس يوسف للعائلة والحياة، الدورة التاسعة والستين للمقبلين على الزواج، وذلك بمقر المعهد، بكوبري القبة، بمشاركة خمسة وعشرين خطيبًا وخطيبة.

الإعداد للزواج

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، أعقبه تأمل عن نقطة من نقاط روحانية العائلة "الله محبة وفن المحبة"، تلاه المحاضرة التعريفية عن المعهد، ودوره في إعداد المقبلين على الزواج من خلال حضور الدورة التدريبية التي تتكون من سبع مرات تتضمن لقاءات ومحاضرات مختلفة من تقديم متخصصين في مجلات عديدة، كما يلي الكورس لقاءات خاصة كإرشاد ومرافقة تحضيرية للزواج.

تضمن اليوم أيضًا حوار ومناقشة عن أهمية الإعداد للزواج، ثم بدأت المحاضرة الأولى حول "الجهاز التناسلي الأنثوي"، من تقديم الدكتورة ماريكلير منير.

وعقب ذلك، ألقى الدكتور منير فرج المحاضرة الثانية عن "الجهاز التناسلي الذكري، بالإضافة إلى المحاضرة الثالثة بعنوان "روح وفكر تنظيم الأسرة الطبيعي وأسلوب حياة بيلنجز".

وانتهى اليوم بمجموعات مشاركة وحوار حول بعض الأسئلة والموضوعات التي تهم المقبلين على الزواج.