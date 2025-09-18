وكيل صحة البحر الأحمر يتابع سير العمل بمستشفى سفاجا المركزي

تفقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، مستشفى سفاجا المركزي ضمن جولة ميدانية تستهدف متابعة الأداء داخل منشآت الرعاية الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة الأقسام الحيوية بالمستشفى، وفي مقدمتها قسم الطوارئ والعيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة، مع متابعة توافر الأدوية والمستلزمات والتأكد من التزام الفرق الطبية بمعايير الجودة وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة.

ورافق العربي خلال الزيارة كل من: الدكتور أحمد جلال مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد أسامة مدير الإدارة الصحية بسفاجا، والدكتور أحمد عبدالغني مدير المستشفى، والدكتورة هدى إبراهيم مسؤول المكتب الفني، حيث جرى الوقوف على مؤشرات الأداء واحتياجات الأقسام لتذليل أي معوقات تعطل الخدمة.

وأكد وكيل الوزارة أن الزيارة تأتي استكمالًا لنهج المتابعة الميدانية المستمرة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة وتحسين بيئة العمل داخل المستشفى، وتوفير سبل الراحة للمرضى والمترددين، بما يضمن رعاية صحية لائقة مواكبة للمعايير المعتمدة