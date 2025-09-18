اليوم.. شباب مصر يواجهون بنما في بروفة مهمة للمونديال

يخوض اليوم منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم تجربة مهمة أمام نظيره بنما خلال معسكره الجاري في تشيلي والذى انتظم فيه منذ 4 أيام.

تقام المباراة الودية الدولية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة مساء بتوقيت تشيلي، وتأتي المباراة خلال معسكر شباب الفراعنة بمدينة كوينتيرو الذى يستمر إلى يوم 23 سبتمبر الجاري ويتخلله ودية أخرى مع الفريق الأول بنادي سانتياجو، وهو أحد أندية الصدارة فى دوري تشيلي، وتقام يوم 20 سبتمبر، فى آخر محطات استعداد الفراعنة لكأس العالم من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

منتخب الشباب مر بظروف استثنائية خلال فترة الإعداد التى جاءت مضغوطة لظروف خاصة بالأجندة الدولية التي أقيمت مرتين.

الأولى كانت في أعقاب ختام المنتخب مشواره بكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت فى مصر، وحالة الإجهاد والتعب التى لحقت باللاعبين وحالت دون إقامة معسكر للمنتخب.

والمرة الثانية كانت فى شهر أغسطس ولعب خلالها وديتين مع المغرب فى مدينة الرباط وانتهت كلتاهما بالتعادل.

وباستثناء ذلك اعتمد الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه المدير الفني وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس على مباريات محلية متدرجة المستوي مع أندية دورى المحترفين ثم أندية الأضواء وكانت البداية مع الاهلى والمحلة وبيراميدز وكذلك مع الجبلين السعودى والشرطة العراقي.

وهنا فى تشيلي الأمور إيجابية وحالة الالتزام والانضباط تسيطر على المنتخب واللاعبون لديهم من الرغبة والإصرار ما يؤهلهم إلى تحقيق أحلام الجماهير فى كأس العالم.

يرأس البعثة فى تشيلي حمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة، واستعد اللاعبون جيدا للمباراة من خلال التدريب على فترتين صباحا ومساء.