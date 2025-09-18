الأقصر تستقبل ملك وملكة إسبانيا بترحاب رسمي وزيارة فريدة لمعبد الدير البحري

شهدت مدينة الأقصر مساء اليوم حدثًا استثنائيًا بوصول الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا في زيارة تاريخية هي الأولى لهما إلى مصر حيث كان في استقبال الوفد الملكي الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وسط أجواء رسمية وحفاوة بالغة.

وانطلقت الزيارة فور نزولهما من الطائرة بمطار الأقصر الدولي إلى البر الغربي حيث توجه الملك والملكة إلى معبد الدير البحري الشهير المعروف بمعبد الملكة حتشبسوت أحد أعظم شواهد العمارة الفرعونية الفريدة وقد حرص الضيفان على التجول بين الأعمدة والجداريات التي تحكي قصة ملكة عظيمة تركت بصمتها في التاريخ.

تعكس الزيارة التي حظيت بمتابعة واسعة من أهالي الأقصر عمق العلاقات المصرية الإسبانية وتؤكد في الوقت ذاته على القيمة الاستثنائية لمدينة الأقصر باعتبارها متحفًا مفتوحًا يجمع بين التاريخ والروح الحضارية التي لا تزال تبهر العالم حتى اليوم.