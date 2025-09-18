محمود محيي الدين: 18 ألف مشروع ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمصر

تحدث الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عن تمويل أهداف التنمية المستدامة حول العالم، قائلا: "كان هناك مستهدف دوليا بـ100 مليار دولار، ولكن قمة باكو العام الماضي دعت إلى توفير 300 مليار دولار لمواجهة أزمة تغيرات المناخ".

وأضاف محيي الدين في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أنا في شك شديد من أن هذه الأرقام سوف يتم تلبيتها، فقد عجز العالم عن تلبية فعلية لـ100 مليار دولار، وبالتالي، على الدول أن تعتمد على مواردها المحلية، وبخاصة، على مستوى الموضوعات الخاصة بالتكيف، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولدينا أمثلة كثيرة".

وتابع: "في مصر، لدينا واحدة من أهم المبادرات، وهي مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، التي دُشنت في أثناء قمة المناخ الـ27 تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتقدم فيها أكثر منذ التدشين 18 ألف مشروع يدخل قواعد التحول الرقمي مع الاقتصاد الأخضر في التوقيت ذاته، وتشمل 27 محافظة قطاعات إنتاجية مختلفة، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات التي تقودها المرأة، ومشروعات كبرى وعملاقة، ومشروعات خدمة مجتمع، ومن ثم، فإن هناك مشروعات، ولكن تبرز الحاجة إلى حشد التمويل".