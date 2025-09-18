شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك حالة قلق من المواطنين، خوفا من سعي إسرائيل نحو تهجير أهالي قطاع غزة بالقوة نحو الحدود المصرية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الشعب المصري شعب وطني بالفطرة، ومهموم بأمن واستقرار الدولة، مؤكدا أن المصريين هم من توقفوا أمام لحظة تاريخية ولم تخدعهم الشعارات على مدار التاريخ.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لا بد أن نعلم أن هذا الشعب ليس له مثيل على الأرض، مؤكدا أن هذا الشعب وقت الجد يكون المصريون في خندق واحد.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور.