سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

التقى السفير حاتم يسرى، سفير جمهورية مصر العربية في نيروبي ومندوب مصر الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع إنجر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP بمقر البرنامج بنيروبي، حيث تباحثا حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والبرنامج.



تأتى المُقابلة فى إطار جهود مصر فى التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة إعداداً للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التى ستعقد خلال الفترة من ٨ إلى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ في نيروبى تحت عنوان "تعزيز الحلول المستدامة من أجل كوكب مرن".



وأكد السفير حاتم يسرى على أهمية تعزيز الـ UNEP لجهوده في مجال بناء قدرات الدول النامية، وخاصة الإفريقية، للتعامل مع القضايا البيئية الملحة.

واستعرض الدور المصرى في مجال البيئة بشكلٍ عام على المستوى الوطنى والدولى، حيث أثنت السيدة أندرسون على الدور النشط لمصر في قضايا البيئة وكفاءة المسؤولين المصريين بصفة عامة في الإطار المتعدد الأطراف بشكلٍ عام وقضايا البيئة بشكلٍ خاص.



كما أشادت بدور مصر النشط خلال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي التي استضافتها مصر في ٢٠١٨، وكذا استضافتها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في ٢٠٢٢، وتدشين صندوق الخسائر والأضرار في شرم الشيخ، مؤكدةً ترحيب البرنامج بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات البيئية.