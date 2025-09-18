زعيم الثغر لم يتواجد.. شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من لقاء الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية في المباراة التي جمعتهما على استادالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.





ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-





كل من: صبحي سليمان، أحمد محمود، عبد الغني محمد، مصطفى إبراهيم، كريم الديب، أبو بكر اليادي، كناريا، محمدتوني، فان ديريك، هشام عادل، فادي فريد.

بينما خاص كهرباء الإسماعيلية المباراة بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى: محمد هجرس.

خط الدفاع: سيف الخشاب ومحمد ياسين، وكريم يحيى ومصطفى كشري.

خط الوسط: حسن الشاذلي وممادو سيلا، وإسلام عبدالنعيم ويوسف جلال.

خط الهجوم: كريم أشرف وعلي سليمان.