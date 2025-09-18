السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أنه على الشعب الاسرائيلي أن يدفع ثمن غطرسة حكومته، مشيرا إلى أن اسرائيل خرجت عن محددات الاقليم وأصبح بسببها لا يوجد سلام أو تنمية بالمنطقة

وقال محمد العرابي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن بيان الدوحة نقطة مفصلية لاستراتيجية لا بد أن تكون جديدة لمواجهة التوغل الاسرائيلي الذي أصبح ليس حدود له.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أنه كنت اعترض على مبدا الوساطة مع دولة لا تحترك نلك الوساطة وتقوم بالهجوم على الوسطاء

