خالد الغندور: المصري يجهز عرضًا لاستعارة حمزة علاء من الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر بالنادي المصري البورسعيدي، أن إدارة النادي ستجهز عرضًا لـ استعارة الحارس حمزة علاء من النادي الأهلي في الأيام المقبلة.

وقال المصدر عبر برنامج ستاد المحور، إن كان هناك تواصل من قبل إدارة النادي المصري مع حمزة علاء في الفترة الأخيرة بعد فشل قيده في الدوري البرتغالي من أجل ضمه لصفوف الفريق، ولكن الحارس فضل العودة للأهلي.

وأكد، علاقة النادي المصري مع الأهلي جيدة للغاية، وسيكون هناك تواصل مع الأحمر لمعرفة موقف النادي من إعارة حمزة علاء ومن ثم الاتفاق على استعارة الحارس.