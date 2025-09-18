وزراء الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي يفتتحون الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة بالأوبرا

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى “أولادنا” الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة المبدعة سهير عبد القادر، وتحمل الدورة هذا العام شعار “لونها بالفرحة”، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد كبير من الشخصيات العامة والبارزة.

وخلال الكلمة الافتتاحية بالملتقى، قالت السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم فخامة رئيس الجمهورية:"يُسعدني أن أتحدث إليكم اليوم في افتتاح الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة -أولادنا- هذا الحدث الفريد الذي أصبح على مدار سنواته التسع منصة مضيئة تُعلي قيم الإنسانية، وتدعم مبادئ المساواة، وتُعبر عن إيمان مصر العميق بحقوق أبنائها من ذوي القدرات الخاصة. إننا اليوم، ونحن نفتتح هذه الدورة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نؤكد أن هذا الملتقى جاء ليُجسد أن الفن والثقافة رسالة إنسانية حيّة، وجسر يربط بين القلوب والعقول، وقوة قادرة على تغيير نظرة المجتمعات، وترسيخ قيم التسامح وقبول الاختلاف، ومن هنا ينطلق إبداع أطفالنا ليحمل إلى العالم رسالة واضحة: إننا نمتلك الإرادة والقدرة الكاملة على المشاركة في صناعة مستقبل أكثر إشراقًا.”

وأضافت:"إننا نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، وأن بناء الشخصية المصرية يتطلب فتح المجال أمام جميع أبنائنا ليعبروا عن أنفسهم، ويكشفوا عن مواهبهم، ويكونوا جزءًا أصيلًا من مسيرة التقدم. ومن هنا فإن هذا الملتقى ليس مجرد احتفالية فنية، وإنما هو خطوة على طريق طويل نحو مجتمع أكثر وعيًا، وأكثر إصرارًا وقبولًا للتنوع. وختامًا، أود أن أؤكد أن مصر ستظل دائمًا تفتح ذراعيها لأولادها من ذوي القدرات الخاصة، وتمنحهم الدعم والتمكين، وتحتفي بمواهبهم وإبداعاتهم، فهم قلب المجتمع، وبهم ومعهم نصنع وطنًا أكثر إنصافًا، وأكثر إشراقًا وإنسانية. وفقنا الله جميعًا لما فيه الخير لمصرنا الغالية.”

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن انعقاد هذا الملتقى تحت رعاية فخامة الرئيس يُجسد إيمان الدولة بقوة الفنون كوسيلة للتواصل الإنساني، ودعم طاقات ومواهب أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة تضع دعم هذه الفئة المتميزة في صدارة أولوياتها.

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الملتقى يُمثل نموذجًا للتعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في سبيل دمج الشباب من ذوي القدرات الخاصة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أنفسهم، وإطلاق إبداعاتهم.

كما أعربت سهير عبد القادر، رئيسة ومؤسسة ملتقى “أولادنا” الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، عن سعادتها بانطلاق الدورة التاسعة للملتقى تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذه الرعاية المتواصلة تعكس إيمان الدولة المصرية العميق بأهمية تمكين ودعم أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع.

وأشارت إلى أن شعار هذا العام “لونها بالفرحة” يُجسّد رسالة الملتقى في نشر الأمل والطاقة الإيجابية من خلال الفنون، وأن مشاركة 53 دولة من مختلف القارات تؤكد أن الملتقى بات منصة عالمية للتلاقي الإنساني والثقافي، ورسالة مصرية خالصة للسلام والمحبة عبر الإبداع.

كما حرص وزراء الثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، على تكريم ثمانية من الشخصيات البارزة التي دعمت قضايا ذوي القدرات الخاصة، حيث اشتملت قائمة المكرمين على: “الفنان محمد صبحي، الفنانان مجدي كامل ومها أحمد، مصطفى زمزم، مي زين الدين، الممثلة مريم شريف، الممثل مينا أبو الدهب، ونرمين مصطفى”، وذلك تقديرًا لجهودهم في خدمة المجتمع وتعزيز دمج ذوي القدرات الخاصة.

بدأت الفعاليات الاحتفالية لافتتاح الملتقى بعروض فنية متنوعة في ساحة الأوبرا الخارجية لعدد من الفرق الدولية من قبرص والكاميرون والمغرب وسريلانكا وأوغندا وبولندا. وعلى المسرح الكبير تضمنت مجموعة فقرات استعراضية، إلى جانب مشاركة النجمة “لبلبة” مع أطفال الملتقى في مجموعة من الاستعراضات الفنية، كما تألقت النجمة صفاء أبو السعود في أداء أغنية ورقصة خاصة بمشاركة أطفال الملتقى، ليُختتم الحفل بأغنية “فرحة مصر”، فيما قدّم فقرات الحفل النجوم: رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، ومريم شريف.

كما حظيت فعاليات الافتتاح بالمشاركة الفلسطينية المتميزة التي تضمنت عرضًا لفرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا واستحسانًا من قِبل الجمهور، من خلال مقاطع من الأغنية الشهيرة “كوكتيل دلعونة”.

وتقام فعاليات الملتقى في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر، بمشاركة 53 دولة من الوطن العربي وإفريقيا وآسيا وأوروبا، بالتعاون مع وزارات: الثقافة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

كما تتواصل الفعاليات طوال أسبوع الملتقى عبر عروض فنية وورش ولقاءات متنوعة، إلى جانب تدشين حملة “أطفالنا مسئوليتنا” بالتعاون مع مؤسستي “عطاء” و”صافي مصر”، والتي تهدف إلى مناهضة الإساءة للطفل، ورفع الوعي المجتمعي بأساليب الرعاية الآمنة والداعمة للأطفال، حيث أُطلقت بأغنية تحمل نفس الاسم للنجمة “نادية مصطفى” في أول مشاركة لها بالملتقى.