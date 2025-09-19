قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: ننفذ استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة
شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل
3 مناطق .. خطة أمنية بين سوريا وإسرائيل تعيد تقسيم الجنوب
5 أمور أعطاها الله لسيدنا النبي لم يعطها لأحد من قبله.. فما هي؟
أقل سعر دولار اليوم 19-9-2025
محمود سعد: لقب صوت مصر هيصة تختفي مع الوقت
بـ مجلس الأمن.. واشنطن: الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة يبدأ بـ"استسلام حماس
مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار قرار بشأن غزة بعد معارضة أمريكية
هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق
الأقصر تبهر العالم.. ملك إسبانيا وزوجته يوثقّان زيارتهما بسيلفي تاريخي| صور
ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور

في مشهد يمزج عبق التاريخ بعراقة الحاضر، استقبلت الملكة "حتشبسوت" ملك وملكة إسبانيا، في حدثٍ فريد من نوعه أقيم في معبدها المهيب بالبر الغربي في الأقصر. 

لم يكن اللقاء مجرد زيارة سياحية عابرة، بل كان رحلة عبر الزمن أعادت إحياء عظمة الحضارة المصرية القديمة أمام أعين ضيوف العائلة الملكية الإسبانية.

كأنه القدر قد أراد أن يلتقي الماضي بالحاضر، وقفت الملكة "حتشبسوت"، ممثلة في تمثالها الشاهق الذي صمد آلاف السنين، لتشهد على عظمة استقبال ملك وملكة إسبانيا، فيليبي السادس وزوجته ليتيزيا، في موطنها الذي حكمته قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام.

هذا اللقاء الرمزي في معبد "الدير البحري" لم يكن تكريماً لتاريخ مصر القديم فحسب، بل كان تأكيداً على مكانة مصر كوجهة ثقافية عالمية، قادرة على إبهار العالم بكنوزها التي لا تفنى.

محافظ الأقصر يستقبل ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا

استقبل المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، مساء اليوم الخميس، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، في أول زيارة يقوم بها ملك إسبانيا إلى جمهورية مصر العربية منذ توليه العرش عام 2014.

وتجول الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا في عدد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية التي تزخر بها مدينة الأقصر ، للتعرف على عظمة الحضارة المصرية القديمة وما بها من مقومات سياحية فريدة.

تأتي هذه الزيارة استكمالًا للبرنامج الرسمي للعائلة الملكية الإسبانية في مصر، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد استقبل أمس الأربعاء الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا بالقاهرة .

وأكد محافظ الأقصر أن هذه الزيارة الملكية تمثل رسالة قوية للعالم بأمن واستقرار مصر، وتعكس ثقة الدول والشعوب الصديقة في المقصد السياحي المصري، متوقعًا أن تسهم الزيارة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى الأقصر ومصر بوجه عام.

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

الدكتور محمد الضويني

وكيل الأزهر: قمَّة قادة الأديان بكازاخستان واحدة من أهم القمم العالمية المَعنيَّة بتعزيز الحوار بين الأديان حول العالم

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي يستقبل وكيل الأزهر ووفد الأزهر المشارك في قمة زعماء الأديان بكازاخستان

وكيل الأزهر يؤكد: قمة قادة الأديان منصة لتعزيز الحوار والتآخي بين الشعوب

بيع الآثار

ما حكم بيع الآثار التى وجدتها في منزلي؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

