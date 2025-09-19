مصر للطيران توقع مذكرة تفاهم مع شركة إماراتية لفتح مسارات شحن جديدة

وقع الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، مذكرة تفاهم مع شركة ماكسيموس الإماراتية، بهدف التعاون في تعزيز خدمات الشحن الجوي وتطوير القدرات اللوجيستية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، الذي حضر مراسم توقيع خمس مذكرات تفاهم استراتيجية بين الشركة القابضة لمصر للطيران وعدد من شركاتها التابعة، والشركة المصرية للمطارات، ومجموعة أبوظبي للطيران ، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الاٍماراتية أبوظبي على رأس وفد رفيع المستوى.

تهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز خدمات الشحن الجوي وتطوير القدرات اللوجستية وتوسيع الحضور الإقليمي، وإطلاق مسارات شحن جديدة، وبناء منظومة لوجستية متكاملة، إضافةً إلى الارتقاء بالكفاءة التشغيلية عبر تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز القدرة التنافسية.

فيما وقع الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي لتدريب الطيران تهدف إلى تعزيز التعاون في برامج التدريب واعداد الكوادر الفنية وتبادل الخبرات .

أعرب الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال مراسم التوقيع عن تقديره لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وموجهاً الشكر لمجموعة أبوظبي للطيران على الدعوة والتنظيم المتميز للزيارة .

وأكد أن توقيع مذكرات التفاهم تعكس عمق الشراكة المصرية الإماراتية، وتضع آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات استراتيجية تشمل التدريب والصيانة والشحن الجوي والمطارات وخدمات النقل الجوي بما يسهم في دعم الاقتصادات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف بأن هذه الاتفاقيات تجسد رؤية مشتركة تقوم على تبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة، كما تؤكد على التزامنا المشترك ببناء مستقبل يرتكز على الفرص والمرونة والنمو الاستراتيجي. ويسعدنا التعاون مع مجموعة أبوظبي للطيران في تطوير مجالات الطيران والخدمات اللوجستية والابتكار، باعتبارها قطاعات حيوية لنمونا الاقتصادي المشترك وازدهارنا المستقبلي .

ومن جانبه؛ صرح سيف محمد السويدي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات "تعكس هذه الاتفاقيات التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة التميّز والابتكار في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطيران. وتتمتع كل من الإمارات ومصر بموقع استراتيجي متميز، يتيح لهما تعزيز الترابط الإقليمي. كما ستتيح هذه المذكرات فرصًا متبادلة، وتُسهم في ترسيخ العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين".