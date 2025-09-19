حملات مكثفة بأسوان لتحقيق الإنضباط لحركة سيارات السيرفيس

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود إدارة المواقف بالمحافظة بالتعاون مع إدارة المرور ، وبالتنسيق مع اللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان ، والتى أسفرت عن ضبط 35 سيارة ميكروباص مخالفة ، حيث تبين أن السائقين المخالفين قاموا بتشغيل سياراتهم فى خدمة إحدى المدارس الخاصة بعيداً عن خطوط السير الرسمية المقررة ، وهو مما يتسبب فى حدوث تكدس مرورى وزيادة الزحام داخل شوارع وميادين المدينة.

حملات مرورية

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه المخالفات تمثل تجاوزاً صريحاً يضر بالمصلحة العامة ويخل بالمنظومة المرورية المنظمة ، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع أى سائق أو مالك مركبة يخرج عن القوانين واللوائح المنظمة للعمل فى قطاع النقل الجماعى الخاص ، ولذا فإن الهدف الأساسى لهذه الحملات هو حماية المواطنين من أى ممارسات إستغلالية أو عشوائية، وضمان التوزيع العادل لوسائل النقل بما يتناسب مع إحتياجات كل منطقة وخط سير.

كما أشار إسماعيل كمال إلى أن الجهود الرقابية ستتواصل بشكل يومى ، سواء من خلال الحملات المرورية أو عبر نقاط التفتيش المنتشرة على الطرق ، مع توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين بما فى ذلك سحب التراخيص وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ، وذلك فى إطار الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم .

ولفت بأن تحقيق الانضباط المرورى يعتبر جزءاً أساسياً من خطة المحافظة للإرتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين حيث يساهم فى تقليل زمن الرحلات ، والحد من حوادث الطرق ، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التى تشهدها أسوان فى مختلف المجالات.

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بمتابعة الإستعدادات والتجهيزات النهائية الجارية بمدرسة الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر الرسمية المتميزة للغات ، مع الوقوف على تلافى الملاحظات وأوجه القصور التى رصدها محافظ أسوان فى جولته التفقدية السابقة للمدرسة ، والتى أدت إلى إعفاء مديرية المدرسة من منصبها.