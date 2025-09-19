قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي
ماكرون يلوّح بفرض عقوبات على إسرائيل ويؤكد الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الخارجية التركي: إسرائيل أكبر خطر يواجه علاقة أنقرة ودمشق
هجوم جوي روسي على كييف والدفاعات الأوكرانية تعترض مسيرات
سعر عيار 24 اليوم 19-9-2025
هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب
بريطانيا تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين وسط تباين داخلي وضغوط دولية
لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقا للقانون
صلاح حسب الله: 65% من النواب الحاليين خارج برلمان 2025
بعلامة مميزة يعرف سيدنا النبي بها أمته يوم القيامة.. فما هي؟
سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة بأسوان لتحقيق الإنضباط لحركة سيارات السيرفيس

حملات مرورية
حملات مرورية
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود إدارة المواقف بالمحافظة بالتعاون مع إدارة المرور ، وبالتنسيق مع اللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان ، والتى أسفرت عن ضبط 35 سيارة ميكروباص مخالفة ، حيث تبين أن السائقين المخالفين قاموا بتشغيل سياراتهم فى خدمة إحدى المدارس الخاصة بعيداً عن خطوط السير الرسمية المقررة ، وهو مما يتسبب فى حدوث تكدس مرورى وزيادة الزحام داخل شوارع وميادين المدينة. 

حملات مرورية

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه المخالفات تمثل تجاوزاً صريحاً يضر بالمصلحة العامة ويخل بالمنظومة المرورية المنظمة ، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع أى سائق أو مالك مركبة يخرج عن القوانين واللوائح المنظمة للعمل فى قطاع النقل الجماعى الخاص ، ولذا فإن الهدف الأساسى لهذه الحملات هو حماية المواطنين من أى ممارسات إستغلالية أو عشوائية، وضمان التوزيع العادل لوسائل النقل بما يتناسب مع إحتياجات كل منطقة وخط سير. 

كما أشار إسماعيل كمال إلى أن الجهود الرقابية ستتواصل بشكل يومى ، سواء من خلال الحملات المرورية أو عبر نقاط التفتيش المنتشرة على الطرق ، مع توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين بما فى ذلك سحب التراخيص وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ، وذلك فى إطار الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم .

ولفت بأن تحقيق الانضباط المرورى يعتبر جزءاً أساسياً من خطة المحافظة للإرتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين حيث يساهم فى تقليل زمن الرحلات ، والحد من حوادث الطرق ، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التى تشهدها أسوان فى مختلف المجالات. 

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بمتابعة الإستعدادات والتجهيزات النهائية الجارية بمدرسة الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر الرسمية المتميزة للغات ، مع الوقوف على تلافى الملاحظات وأوجه القصور التى رصدها محافظ أسوان فى جولته التفقدية السابقة للمدرسة ، والتى أدت إلى إعفاء مديرية المدرسة من منصبها. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

فيديو

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد