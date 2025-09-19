جولات ميدانية لقيادات أسوان لمتابعة جاهزية المدارس

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بمتابعة الإستعدادات والتجهيزات النهائية الجارية بمدرسة الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر الرسمية المتميزة للغات ، مع الوقوف على تلافى الملاحظات وأوجه القصور التى رصدها محافظ أسوان فى جولته التفقدية السابقة للمدرسة ، والتى أدت إلى إعفاء مديرية المدرسة من منصبها.

وتضم المدرسة 25 فصل دراسى يستوعب 798 طالب وطالبة موزعين على مختلف مراحل التعليم الأساسى ، بالإضافة إلى مرحلة رياض الأطفال ، وتم نقل توجيه المحافظ لمسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع إدارة البيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية وغيرها من الجهات المعنية للقيام بحملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والأتربة وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بمحيط المدرسة.

بالإضافة إلى القيام بأعمال الإصلاح والتطهير لخطوط المرافق وحل مشكلة الصرف الصحى بالمدرسة ، علاوة على مراجعة صلاحية أدوات ووسائل الإطفاء والحماية والسلامة المهنية ، فضلاً عن مراجعة وتغطية أسلاك الكهرباء والتأكد من تشغيل المراوح وغيرها من وسائل التهوية والإضاءة بالمدرسة.

جولات ميدانية

وخلال الجولة أكد السكرتير العام بأنه بناءاً على تعليمات المحافظ ستقوم مدير التربية والتعليم بإيفاد لجنة فنية للمساهمة فى أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بالمدرسة ، مع إجراء حصر شامل لأجهزة الحاسب الآلى وغيرها من الوسائل والأدوات التعليمية والمعملية للتأكد من عملها وصيانتها الدورية لضمان الإستفادة منها بالشكل المطلوب لدعم المنظومة التعليمية بالمدرسة ، بجانب مراجعة منظومة الكاميرات والمراقبة ومنظومة الإطفاء لتوفير التأمين والحماية المطلوبة لأبنائنا الطلاب على مدار اليوم الدراسى بمختلف أنحاء المدرسة .

وأوضح المحافظ بأنه بالتوازى يتم التنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية لإستكمال أعمال الصيانة والتجديد لخطوط وأدوات المياه والصرف الصحى بدورات المياه العمومية ، بالإضافة إلى رفع كفاءة المظلات والألعاب الترفيهية بساحات المدرسة ، مع الإهتمام بأعمال الدهانات وإزالة كافة الكتابات والملصقات على الجدران ، وتدعيم المدرسة بالعمالة اللازمة لرفع مستوى النظافة العامة داخل وخارج المدرسة.

وفى ختام الجولة الميدانية أشار اللواء ماهر هاشم بأنه فى ظل تكليف المحافظ الدكتور إسماعيل كمال فإنه لابد من التكاتف بين جميع الأجهزة التنفيذية والتعليمية للإنتهاء من كافة الإستعدادات والتجهيزات المطلوبة فى التوقيتات المحددة.

وبما يضمن توفير البيئة والمناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب للإنتظام فى الدراسة وزيادة التحصيل بمختلف المواد التعليمية والأنشطة التربوية وضمان تحقيق التفوق والنجاح المطلوب بنهاية العام الدراسى .