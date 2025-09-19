قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أوكرانيا تعلن التصدي لـ71 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 
أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية  التصدي لـ71 مسيرة روسية من بين 86 هاجمت أوكرانيا الليلة الماضية.

وفي وقت سابق ؛ أعلن محافظ منطقة بيلغورود الروسية  فياتشيسلاف غلادكوف تنفيذ القوات المسلحة الأوكرانية هجوما ضخما آخر بطائرات مسيرة على المنطقة بـ 41 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة ، مشيرا إلى أنه تم إسقاط 28 منها.

وأشار المسؤول الروسي إلى أنه تعليق عمل مراكز التسوق الكبيرة مرة أخرى في بيلغورود والمناطق المحيطة.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي ست مقاطعات خلال الليل الماضية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أكدت استعدادها لإجراء مشاورات مع وزارة دفاع بولندا بشأن الطائرات المسيرة التي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : تم توجيه ضربة مكثفة الليلة الماضية لمنشآت تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني في مقاطعات إيفانو فرانكيفسك وخميلنيتسكي وجيتومير وفينيتسا ولفيف.

وأضافت الدفاع الروسية: الضربة المكثفة استهدفت مؤسسات كانت تقوم بإنتاج وإصلاح معدات المدرعات والطائرات

وتابعت الوزارة  الروسية: إصابة مصنع لفوف للدبابات والمدرعات ومصنع لفوف للطائرات حيث كانت تنتج طائرات مسيرة بعيدة المدى

وأردفت الدفاع الروسية: تم تحقيق كل أهداف الضربة المكثفة ودمرت كل المواقع التي تقرر استهدافها

وزادت وزارة الدفاع الروسية: لم تكن هناك مواقع في أراضي بولندا بين الأهداف المخطط لاستهدافها خلال الضربة المكثفة التي شنتها القوات الروسية الليلة الماضي على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وختمت الوزارة الروسية بيانها قائلة : مدى تحليق المسيرات التي استخدمتها القوات الروسية لضرب مواقع المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والتي يزعم أنها عبرت حدود بولندا، لا يتجاوز 700 كيلومتر.
 

الجيش الأوكراني الجيش ااروسي مسيرة روسية المجمع الصناعي العسكري الأوكراني محافظ منطقة بيلغورود الروسية

