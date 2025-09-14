رويترز: الجيش الأوكراني يقصف مصفاة كيريشي النفطية الروسية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا عن وكالة رويترز، أن الجيش الأوكراني يقصف مصفاة كيريشي النفطية الروسية.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه جاهز لفرض عقوبات على روسيا عندما تتفق كل دول الناتو على فعل الأمر ذاته.

وقال ترامب: “سأفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما تتوقف دول الناتو عن شراء نفطها”.

وأضاف ترامب: “إذا التزم حلف الناتو بما أقول ستنتهي الحرب بسرعة في أوكرانيا”.

وتابع ترامب: “الحرب الجارية حرب بايدن وزيلينسكي”.



وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن صبره تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ينفد بسرعة"، وهدد موسكو بعقوبات اقتصادية جديدة مع تعثر الجهود الرامية للتوصل إلى محادثات لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" : "ستكون ضربة قوية جداً بعقوبات على البنوك وما له علاقة بالنفط والرسوم الجمركية أيضاً".

