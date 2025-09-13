ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لفرض عقوبات كبيرة على روسيا، مشددًا على أن ذلك مشروط باتفاق جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على اتخاذ نفس الخطوة.

ربط العقوبات بوقف شراء نفط روسيا

قال ترامب: «سأفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما تتوقف دول الناتو عن شراء نفطها»، في إشارة إلى أهمية التنسيق الدولي في مواجهة موسكو.

تصريح عاجل لقناة القاهرة الإخبارية

وجاء هذا التصريح خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، في وقت تشهد فيه الأزمة الروسية الأوكرانية تصعيدًا مستمرًا على الصعيدين السياسي والعسكري.