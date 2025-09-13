ترامب يهدد روسيا بعقوبات على البنوك والنفط مع تعثر محادثات أوكرانيا



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن صبره تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ينفد بسرعة"، وهدد موسكو بعقوبات اقتصادية جديدة مع تعثر الجهود الرامية للتوصل إلى محادثات لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" يوم الجمعة: "ستكون ضربة قوية جداً بعقوبات على البنوك وما له علاقة بالنفط والرسوم الجمركية أيضاً".

مع ذلك، أصر الرئيس على أنه قام بالفعل "بالكثير" لمعاقبة روسيا، مشيراً إلى الرسوم الموسعة التي فرضها على الهند بسبب شرائها الطاقة الروسية، ومؤكداً أن "هذه مشكلة تخص أوروبا أكثر بكثير مما تخصنا".

قالت روسيا يوم الجمعة إن المفاوضات مع أوكرانيا "مجمّدة"، رغم جهود ترمب عقب اجتماعه الشهر الماضي مع بوتين لدفعه إلى إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين يوم الجمعة أن "قنوات التواصل متاحة، وهي قائمة، ومفاوضونا لديهم فرصة للتواصل عبر هذه القنوات، لكن في الوقت الحالي ربما يمكننا الحديث عن جمود"، دون أن يوضح أكثر.

من المتوقع أن تحث الولايات المتحدة حلفاءها في مجموعة السبع على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين والهند بسبب شرائهما النفط الروسي، وذلك في اجتماع وزراء المالية يوم الجمعة.

كما ستبلّغ واشنطن دول المجموعة بضرورة إنشاء مسار قانوني لمصادرة الأصول السيادية الروسية المجمّدة، والنظر في مصادرة أو استخدام أصل هذه الأصول لتمويل دفاع أوكرانيا، وفقاً لمقترح أميركي اطّلعت عليه "بلومبرغ". وتوجد الغالبية العظمى من الأصول الروسية المجمّدة، البالغة نحو 300 مليار دولار، في أوروبا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترمب لمسؤولين أوروبيين إنه مستعد لفرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق على الهند والصين للضغط على بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا، "لكن فقط إذا فعلت الدول الأوروبية ذلك أيضاً".