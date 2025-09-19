قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط منتحل صفة طبيب أنشأ عيادة للنصب على المواطنين بالتجمع الخامس
بن غفير يهزي ويدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية بشكل فوري
الرفض غير مدرج.. استمارة تصويت لائحة النظام الأساسي للأهلي تثير جدلا واسعا
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92؟
عشان متنساش الردود المهمة.. واتساب يطلق تذكيرات بالرسائل في آيفون
كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة
أميرة أديب تطلق أغنية أحمد من ألبومها الجديد
المخابرات البريطانية تبحث عن تجنيد جواسيس جدد على "الدارك ويب"
انطلاق اليوم الترفيهي للراكيت بشاطئ جزيرة الدهب بالإسكندرية| شاهد
الرعاية الصحية تطلق مبادرة لوضع آلية عربية موحدة للبحوث الإكلينيكية
آخر موعد لتلقي تظلمات حركة المعلمين بالوادي الجديد
شراء وحدات سكنية.. الداخلية تنفي صلتها بجمعية تضرر منها مواطن بدمياط
محافظات

آخر موعد لتلقي تظلمات حركة المعلمين بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

أعلن الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم  بمحافظة الوادي الجديد، الاستمرار في تلقي التظلمات لحركة المعلمين بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك من منطلق الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أن بدء تلقي الطلبات اعتبارًا من الخميس 18 وتستمر حتى الخميس المقبل 25 سبتمبر، مقدمة باسم مدير المديرية ومدون بها أسباب التظلم ومرفقة بالمستندات الدالة على صحة ذلك، ولن يُلتفت لأى طلبات غير مرفقة بالمستندات. وسيتم فحصها على الفور من خلال لجنة مشكلة بديوان مديرية التربية والتعليم.

وفي سياق آخر أجرى الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، الخميس، جولة تفقدية بمقر إدارة الخارجة التعليمية حيث كان باستقباله مجدى محمد محمود مدير عام الإدارة التعليمية.

وخلال جولته، التقى وكيل تعليم الوادي الجديد، بالعاملين بديوان الإدارة وفتح باب الحوار معهم، حول الاستعداد والجاهزية لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦ موجهًا الجميع  الإلتزام بكافة التوجيهات الوزارية بهذا الشأن.

وحرص وكيل التعليم على متابعة سير العمل بالأقسام المختلفة مؤكدا دعمه وتشجيعه الدائم للتميز  ومتابعته اللحظية لسير  العمل وتذليل كافة العقبات إن وجدت مما  له أبلغ الأثر فى تحقيق العديد من الإنجازات على أرض المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم تظلمات

بوسي
عبير صبري
تسلا
