آخر موعد لتلقي تظلمات حركة المعلمين بالوادي الجديد

أعلن الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الاستمرار في تلقي التظلمات لحركة المعلمين بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك من منطلق الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أن بدء تلقي الطلبات اعتبارًا من الخميس 18 وتستمر حتى الخميس المقبل 25 سبتمبر، مقدمة باسم مدير المديرية ومدون بها أسباب التظلم ومرفقة بالمستندات الدالة على صحة ذلك، ولن يُلتفت لأى طلبات غير مرفقة بالمستندات. وسيتم فحصها على الفور من خلال لجنة مشكلة بديوان مديرية التربية والتعليم.

وفي سياق آخر أجرى الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، الخميس، جولة تفقدية بمقر إدارة الخارجة التعليمية حيث كان باستقباله مجدى محمد محمود مدير عام الإدارة التعليمية.

وخلال جولته، التقى وكيل تعليم الوادي الجديد، بالعاملين بديوان الإدارة وفتح باب الحوار معهم، حول الاستعداد والجاهزية لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦ موجهًا الجميع الإلتزام بكافة التوجيهات الوزارية بهذا الشأن.

وحرص وكيل التعليم على متابعة سير العمل بالأقسام المختلفة مؤكدا دعمه وتشجيعه الدائم للتميز ومتابعته اللحظية لسير العمل وتذليل كافة العقبات إن وجدت مما له أبلغ الأثر فى تحقيق العديد من الإنجازات على أرض المحافظة.