عمرو محمود ياسين: ولادى ترك إرثا كبيرا وساهم فى تسديد ديون مصر
ضبط منتحل صفة طبيب أنشأ عيادة للنصب على المواطنين بالتجمع الخامس
بن غفير يهزي ويدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية بشكل فوري
الرفض غير مدرج.. استمارة تصويت لائحة النظام الأساسي للأهلي تثير جدلا واسعا
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92؟
عشان متنساش الردود المهمة.. واتساب يطلق تذكيرات بالرسائل في آيفون
كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة
أميرة أديب تطلق أغنية أحمد من ألبومها الجديد
المخابرات البريطانية تبحث عن تجنيد جواسيس جدد على "الدارك ويب"
انطلاق اليوم الترفيهي للراكيت بشاطئ جزيرة الدهب بالإسكندرية| شاهد
الرعاية الصحية تطلق مبادرة لوضع آلية عربية موحدة للبحوث الإكلينيكية
آخر موعد لتلقي تظلمات حركة المعلمين بالوادي الجديد
أخبار العالم

المخابرات البريطانية تبحث عن تجنيد جواسيس جدد على "الدارك ويب"

القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن جهاز المخابرات الخارجية MI6 أطلق لأول مرة منصة على "الدارك ويب" لاستقطاب جواسيس جدد من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا، في خطوة غير مسبوقة تعكس تغير أساليب العمل الاستخباراتي في مواجهة التهديدات العالمية.

وصممت المنصة الجديدة، التي تحمل اسم (المرسال الصامت)، لتتيح للأشخاص الذين يمتلكون معلومات حساسة تتعلق بالإرهاب أو أنشطة استخباراتية معادية التواصل بشكل آمن وسري مع بريطانيا. 

وتؤكد لندن أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لتعزيز قدرات الدفاع ضد عدم الاستقرار العالمي والإرهاب الدولي ونشاط أجهزة الاستخبارات المعادية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة يفيت كوبر في بيان: "مع تغير العالم وتعدد التهديدات التي نواجهها، يجب أن نضمن أن بريطانيا تظل دائماً متقدمة بخطوة على خصومها. أجهزتنا الاستخباراتية ذات المستوى العالمي تقف في الخطوط الأمامية لهذه المعركة، وتعمل في الخفاء لحماية الشعب البريطاني".

من المقرر أن تتاح البوابة الجديدة اعتباراً من اليوم الجمعة، على أن تنشر تعليمات استخدامها عبر القناة الرسمية لـ MI6 على "يوتيوب". 

ونصحت الوكالة المستخدمين بالدخول عبر شبكات VPN موثوقة وأجهزة غير مرتبطة بهوياتهم الشخصية لتفادي التتبع.

وفي كلمة مرتقبة بإسطنبول، سيعلن رئيس MI6 المنتهية ولايته ريتشارد مور عن المنصة قائلاً: "بابنا الافتراضي مفتوح لكم".

وتأتي هذه الخطوة البريطانية بعد مبادرات مشابهة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، التي كانت قد نشرت عام 2023 مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب جواسيس محتملين من روسيا.

ويرى محللون أن لجوء أجهزة استخبارات غربية كبرى إلى "الدارك ويب" يعكس تحولات جذرية في طبيعة الحروب الاستخباراتية، حيث لم يعد التجنيد يعتمد على اللقاءات السرية التقليدية فحسب، بل بات يستند إلى التكنولوجيا الرقمية ومساحات الإنترنت المظلمة.

المخابرات البريطانية جواسيس دارك ويب

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

هاكان فيدان

لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي

بالصور

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد