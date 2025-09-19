المخابرات البريطانية تبحث عن تجنيد جواسيس جدد على "الدارك ويب"

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن جهاز المخابرات الخارجية MI6 أطلق لأول مرة منصة على "الدارك ويب" لاستقطاب جواسيس جدد من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا، في خطوة غير مسبوقة تعكس تغير أساليب العمل الاستخباراتي في مواجهة التهديدات العالمية.

وصممت المنصة الجديدة، التي تحمل اسم (المرسال الصامت)، لتتيح للأشخاص الذين يمتلكون معلومات حساسة تتعلق بالإرهاب أو أنشطة استخباراتية معادية التواصل بشكل آمن وسري مع بريطانيا.

وتؤكد لندن أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لتعزيز قدرات الدفاع ضد عدم الاستقرار العالمي والإرهاب الدولي ونشاط أجهزة الاستخبارات المعادية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة يفيت كوبر في بيان: "مع تغير العالم وتعدد التهديدات التي نواجهها، يجب أن نضمن أن بريطانيا تظل دائماً متقدمة بخطوة على خصومها. أجهزتنا الاستخباراتية ذات المستوى العالمي تقف في الخطوط الأمامية لهذه المعركة، وتعمل في الخفاء لحماية الشعب البريطاني".

من المقرر أن تتاح البوابة الجديدة اعتباراً من اليوم الجمعة، على أن تنشر تعليمات استخدامها عبر القناة الرسمية لـ MI6 على "يوتيوب".

ونصحت الوكالة المستخدمين بالدخول عبر شبكات VPN موثوقة وأجهزة غير مرتبطة بهوياتهم الشخصية لتفادي التتبع.

وفي كلمة مرتقبة بإسطنبول، سيعلن رئيس MI6 المنتهية ولايته ريتشارد مور عن المنصة قائلاً: "بابنا الافتراضي مفتوح لكم".

وتأتي هذه الخطوة البريطانية بعد مبادرات مشابهة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، التي كانت قد نشرت عام 2023 مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب جواسيس محتملين من روسيا.

ويرى محللون أن لجوء أجهزة استخبارات غربية كبرى إلى "الدارك ويب" يعكس تحولات جذرية في طبيعة الحروب الاستخباراتية، حيث لم يعد التجنيد يعتمد على اللقاءات السرية التقليدية فحسب، بل بات يستند إلى التكنولوجيا الرقمية ومساحات الإنترنت المظلمة.