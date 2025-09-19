نادي سينما المرأة يعرض الفيلم الروائي الطويل جحر الفئران

أقام المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي سينما المرأة مساء الإثنين 15 سبتمبر بـسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث عُرض الفيلم الروائي الطويل "جحر الفئران".

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، بطولة رنا خطاب، محمد يوركا، كمال الإسنوي، حنان حلمي، تصوير محمود النمر، موسيقى صفا بركات، مونتاج وائل أراباب، هندسة صوت محمد قناوي، إنتاج فني أحمد حمدي.

يحكي العمل قصة خلود، فتاة تعيش أزمة مالية خانقة وتحتاج بشكل ماسّ لدفع القسط الأخير من منزل عائلتها الجديد. وفي محاولة يائسة للحصول على المال، تبرم صفقة مثيرة للشبهات مع مديرها في مكتب التبرعات، تقضي بأن تجمع قدرًا كبيرًا من التبرعات قبل نهاية اليوم، مقابل أن يُقرضها ما تحتاجه من أموال.

وشارك الفيلم بعدد من المهرجانات الدولية من بينها: مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة (عرض عالمي أول)، مهرجان عمّان (إشارة خاصة)، مهرجان طرابلس للأفلام، BRICS Film Festival – Russia، وPune International Film Festival بالهند، كما حصد الفيلم تنويهًا خاصًا لأفضل ممثلة لأول مرة في مهرجان أجيال السينمائي.

وعقب العرض، أقيمت ندوة بحضور المخرج محمد السمان و ابطال الفيلم وأدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي مديرة نادي سينما المرأة، حيث ناقش الحضور التجربة الفنية والإنسانية للفيلم مع صُنّاعه.

يُذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي سطوحي.