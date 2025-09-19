محافظ الإسماعيلية: تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة

قامت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها حوالي ٨٠٠٨ طن خلال الفترة “من ١٢ حتى ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥”، بناءً على توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

وقام مركز ومدينة الإسماعيلية برفع حوالي ٩٠٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وقامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية برفع حوالي ٩٨٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

و قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها ١٠٧٧ طن.

وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع ٦٥٠ طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٧٠٠ طن من المدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها ٦٤٦ طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ١٢٠٠ طن من المدينة وتوابعها.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٦٣٠ طن من المدينة وتوابعها.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٨٦٠ طن من المدينة وتوابعها

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، برفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت ٣٦٥ طن.

وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتركيب ٦٥ كشافات صوديوم وليد.

قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بتركيب ٢١ كشاف وإصلاح وصيانة ١٨ كشاف، وتم إصلاح وصيانة ٣ لوحات إنارة وشد سلك ألمونيوم بقطر ٢٥ مليمتر لمسافة ١٠٠ متر بشوارع (شل، رضا، طنطا، الدقهلية، بنها، المسطح بالغابة)، وذلك بمناطق (الشهداء، عرايشية مصر، حي السلام).

وقامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، بصيانة شبكات الإنارة بالحي، حيث تم استكمال أعمال صيانة المنطقة الداخلية للإعلام وصيانة محيط منطقة الإذاعة والتلفزيون والمنطقة السابعة ب ومنطقة الدعم الإعلامي بالكوكاكولا ومنطقة شرق الشيخ زايد.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، بصيانة وتغيير وتركيب وإنارة ٤٥ كشاف ليد وصوديوم و٣٠ عمود إنارة عامة بنطاق بنطاق المدينة والقرى التابعة.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة ١٣٧ كشاف إنارة عامة، وتركيب عداد إنارة، بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، الطريق الأبيض، المقابر السلام، قرية السلام، وقرية الأبطال، وشد الأسلاك المتهالكة بالطريق الدولي، ومتابعة إصلاح الأعطال بالتعاون مع إدارة الكهرباء بالقنطرة شرق وفنيين الوحدة المحلية.

وقام مركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٣٠٠ كشاف، وتركيب ٣٠ لمبة ليد بالجهود الذاتية.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٤٤ كشاف.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بصيانة ١٢٠ كشاف.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير خلال الأسبوع الماضي، بصيانة الكشافات وتنظيف المناولات والأسلاك لإعادة تشغيلها مع الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وصيانة ٢١٠ كشاف إنارة ولمبة ليد وإحلال عمودين كهرباء بنطاق مدينة التل الكبير، قطاع تل البلد، منطقة السلام، قطاع الحمادة، قرية القصاصين القديمة، و في نطاق الجزيرة الخضراء، الملاك، الظاهرية، أبوعاشور.