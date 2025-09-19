لامين يامال خارج قائمة مباراة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

أفادت تقارير صحفية، أن لأمين يامال، نجم نادي برشلونة الإسباني، يواصل الغياب عن مواجهة فريقه أمام خيتافي، في لقاء الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز 2025-2026.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن لامين يامال لايزال يعاني من آلام في منطقة العانة وسوف يواصل الغياب عن الفريق في لقاء خيتافي القادم وذلك بعدما غاب عن الفريق الكتالوني في مباراتى فالنسياو نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأوضحت أن الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الكتالوني فضل استبعاده من لقاء خيتافي وعدم المخاطرة به، مع وضع خطة لعودته في لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي، في بطولة دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها في الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وتقام مباراة برشلونة وخيتافي مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد حقق الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا