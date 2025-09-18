برشلونة يرد على أزمة إصابة لامين يامال وتصريحات فليك



أثار خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، ونائبه رافا يوستي، ردود فعل حول تصريحات الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق، بشأن إصابة لامين يامال مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.



اللاعب الشاب، البالغ من العمر 18 عامًا، تعرض للإجهاد في مباراة "لاروخا" أمام تركيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ما أدى لغيابه عن لقاء برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، والذي انتهى بفوز كاسح للبارسا (6-0).



لابورتا أيد تصريحات فليك التي انتقدت تعامل الجهاز الفني للمنتخب الإسباني بقيادة لويس دي لا فوينتي مع إصابة يامال، قائلاً: "المدرب محق تمامًا".

بينما رفض يوستي الدخول في جدل مباشر مع الاتحاد الإسباني، مشيرًا إلى أن الملف بيد المدير الرياضي ديكو، ومتمنيًا للاعب الشفاء العاجل.



وفي سياق آخر، علق يوستي على تصريحات المدافع كريستنسن بشأن تعطشه للتتويج بدوري أبطال أوروبا، قائلاً: "هذا التعطش يجب أن يتحول إلى حماس، لا ضغط. البطولة الأوروبية هي الهدف الأكبر هذا الموسم"، مؤكدًا أن الجماهير واللاعبين على دراية بأهميتها.



ويستعد برشلونة لمواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "جيمس بارك"، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.