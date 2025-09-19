برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا

حقق برشلونة الإسباني الفوز على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2-1، على ملعب "سانت جيمس بارك"، في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي برشلونة ماركوس راشفورد في الدقيقتين 58 و67 من عمر اللقاءن وسجل هدف نيوكاسل أنتوني جوردان في الدقيقة 90

وبتلك النتيجة حصد برشلونة أول 3 نقاط في مشواره في البطولة ليحتل المركز الـ 12، واحتل نيوكاسل المركز الـ 26 بجدول ترتيب البطولة.

تشكيل الفريقين

أعلن الإنجليزي إيدي هاو المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد والألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن تشكيل فريقهم، استعدادا لمواجهتهما على ملعب "سانت جيمس بارك"، في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وسط مفاجآت تكتيكية على صعيد التشكيل الأساسي لكلا الفريقين.

المدرب الإنجليزي إيدي هاو فضّل إبقاء المهاجم الألماني نيك فولتميد على مقاعد البدلاء، مفضلاً الاعتماد على الثلاثي الهجومي المكوَّن من هارفي بارنيس، أنتوني جوردون وأنتوني إيلانجا، في محاولة لمباغتة الدفاع الكتالوني بالسرعة والتحرك المستمر.

في المقابل، دخل برشلونة اللقاء تحت قيادة مدربه هانز فليك بتشكيلة هجومية نارية، حيث يعوّل على البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي كرأس حربة، وإلى جواره البرازيلي رافينيا على الجبهة اليمنى، فيما ساندهما من الناحية اليسرى الإنجليزي ماركوس راشفورد، في توليفة هجومية تجمع بين الخبرة والمهارة والسرعة.

تشكيل نيوكاسل جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: كيران تريبيير، فابيان شار، دان بيرن، ليفرامينتو

خط الوسط: برونو جيمارايش، ساندرو تونالي، جويلينتون

خط الهجوم: هارفي بارنيس، أنتوني إيلانجا، أنتوني جوردون

أما برشلونة، فقد خاض اللقاء بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، كوبارسي، مارتين

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، ماركوس راشفورد