قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
عراقجي يطرح خطة دبلوماسية لتفادي أزمة.. وماكرون يرد: المقترح معقول
24 سبتمبر.. معارضة كروان مشاكل على حبسه سنتين بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق برشلونة الإسباني الفوز على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2-1، على ملعب "سانت جيمس بارك"، في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي برشلونة ماركوس راشفورد في الدقيقتين 58 و67 من عمر اللقاءن وسجل هدف نيوكاسل أنتوني جوردان في الدقيقة 90 

وبتلك النتيجة حصد برشلونة أول 3 نقاط في مشواره في البطولة ليحتل المركز الـ 12، واحتل نيوكاسل المركز الـ 26 بجدول ترتيب البطولة.

تشكيل الفريقين

أعلن  الإنجليزي إيدي هاو المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد والألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن تشكيل فريقهم، استعدادا لمواجهتهما على ملعب "سانت جيمس بارك"، في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وسط مفاجآت تكتيكية على صعيد التشكيل الأساسي لكلا الفريقين.

المدرب الإنجليزي إيدي هاو فضّل إبقاء المهاجم الألماني نيك فولتميد على مقاعد البدلاء، مفضلاً الاعتماد على الثلاثي الهجومي المكوَّن من هارفي بارنيس، أنتوني جوردون وأنتوني إيلانجا، في محاولة لمباغتة الدفاع الكتالوني بالسرعة والتحرك المستمر.

في المقابل، دخل برشلونة اللقاء تحت قيادة مدربه هانز فليك بتشكيلة هجومية نارية، حيث يعوّل على البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي كرأس حربة، وإلى جواره البرازيلي رافينيا على الجبهة اليمنى، فيما ساندهما من الناحية اليسرى الإنجليزي ماركوس راشفورد، في توليفة هجومية تجمع بين الخبرة والمهارة والسرعة.

تشكيل نيوكاسل جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: كيران تريبيير، فابيان شار، دان بيرن، ليفرامينتو

خط الوسط: برونو جيمارايش، ساندرو تونالي، جويلينتون

خط الهجوم: هارفي بارنيس، أنتوني إيلانجا، أنتوني جوردون

أما برشلونة، فقد خاض اللقاء بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، كوبارسي، مارتين

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، ماركوس راشفورد

برشلونة الإسباني برشلونة نيوكاسل يونايتد دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

ترشيحاتنا

سبورتنج لشبونة البرتغالي

سبورتنج لشبونة يكتسح كيرات ألماتي برباعية في مستهل مشواره بدوري الأبطال

أحمد حجازي

حجازي يتألق.. نيوم يحقق أول فوز تاريخي على ملعبه في الدوري السعودي

عبد الله السعيد

دونجا: الإسماعيلي مهدد بالهبوط.. وعبدالله السعيد أسطورة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

فيديو

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد