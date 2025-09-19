قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط قائد سيارة طَمَسَ لوحاتها المعدنية في البحيرة
لنا لقاء سري.. إيناس الدغيدي تكشف عن صورة زوجها لأول مرة
المدير الرياضي للزمالك يدشن صفحته الرسمية الوحيدة عبر فيس بوك
إعلام عبري: جيش الاحتلال يشتبك مع عناصر حماس خلال عملية توغل في غزة
عصا موسى تضرب الاحتلال.. القسام تنصب فخا للجيش الإسرائيلي شمال غزة
الإيجار القديم .. حالات الطرد الفوري بالقانون
هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
قائمة أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين لشهر سبتمبر
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
توك شو

صورة للزعيم تسيطر على السوشيال| أكرم السعدني يكشف مفاجأة

كشف الكاتب الصحفي أكرم السعدني، تفاصيل جديدة عن صحة الزعيم الفنان عادل إمام، مشيرا إلى أن الصورة التي نشرها على السوشيال ميديا أحدثت ضجة كبيرة.

واضاف الكاتب الصحفي أكرم السعدني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الزعيم عادل إمام له حب في قلوب الجميع في الوطن العربي، متابعا أن الزعيم عادل امام وصلاح السعدني من كبار النجوم في هذا الجيل.

وتابع الكاتب الصحفي أكرم السعدني، أن نجلي الصغير هو الشخص الذي كان متواجد في الصورة التي نالت اهتمام السوشيال ميديا، لافتا إلى أن الزعيم عادل إمام تحدث معي وطلب مني الذهاب له في "مارينا" للقائه. 

