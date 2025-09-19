قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيجار القديم .. حالات الطرد الفوري بالقانون
هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
قائمة أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين لشهر سبتمبر
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
مجموعة البنك الدولي: نجاح أول صفقة توريق لتحفيز استثمارات القطاع الخاص
سرق صندوق تبرعات.. سقوط لص المساجد في القاهرة|فيديو
حسام موافي: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد
استرها يا رب.. تعليق مثير من الدردير قبل مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
عادات سيئة يجب التوقف عنها.. حسام موافي يكشف أسباب انتفاخ المعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأحد بأسيوط.. قصور الثقافة تقيم معرض تجربة شخصية ضمن فعاليات المواجهة والتجوال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في السابعة من مساء بعد غد الأحد، المعرض الفني "تجربة شخصية" بقصر ثقافة أسيوط، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يشارك في المعرض ثمانية عشر فنانا تشكيليا يقدمون مختارات من تجاربهم الفنية المتنوعة في الأساليب والرؤى، هم: وجدي رفعت، ريهام أحمد، أيمن قدري، محمد عبد الباسط، فرحان أبو السعود، إيناس آخي أحمد، دعاء محمد المراغي، منى مصطفى، ولاء الجمال، ابتهال علي، رحاب أحمد، نجلاء بدوي، محمد عبد الحكيم، مريم نصحي، شيماء عز العرب، محسن عبداللاه، أسماء خالد فريحة، سلمى عماد.

ينفذ المعرض تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة فيفيان البتانوني، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر وفرع ثقافة أسيوط. ويأتي في إطار جهود الهيئة لدعم الفنانين التشكيليين وتمكينهم من عرض تجاربهم الفردية ومقترحاتهم البصرية أمام الجمهور. وتستمر فعاليات المعرض حتى 26 سبتمبر الجاري.

وأطلقت وزارة الثقافة فعاليات المرحلة السادسة لمشروع مسرح المواجهة والتجوال وتستمر في الفترة من سبتمبر 2025 حتى يونيو 2026، وانطلقت الفعاليات من محافظة قنا في الفترة من: 12 إلى 20 سبتمبر، ثم محافظة أسيوط من: 21 إلى 26 سبتمبر، يليها محافظة البحر الأحمر من: 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، على أن تتوالى العروض والأنشطة في بقية المحافظات تباعا.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان المعرض الفني تجربة شخصية مسرح المواجهة والتجوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

عقرب ارشيفيه

العقارب تلدغ طفلين في الوادي الجديد

مشاجرة الشرقية

ضبط أطراف مشاجرة بسبب خلافات سابقة في الشرقية|فيديو

المتهم وتاجر خردة

ضبط متهم بسرقة أسلاك كهربائية من داخل عقار بالقليوبية|فيديو

بالصور

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر

تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد