الأحد بأسيوط.. قصور الثقافة تقيم معرض تجربة شخصية ضمن فعاليات المواجهة والتجوال

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في السابعة من مساء بعد غد الأحد، المعرض الفني "تجربة شخصية" بقصر ثقافة أسيوط، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يشارك في المعرض ثمانية عشر فنانا تشكيليا يقدمون مختارات من تجاربهم الفنية المتنوعة في الأساليب والرؤى، هم: وجدي رفعت، ريهام أحمد، أيمن قدري، محمد عبد الباسط، فرحان أبو السعود، إيناس آخي أحمد، دعاء محمد المراغي، منى مصطفى، ولاء الجمال، ابتهال علي، رحاب أحمد، نجلاء بدوي، محمد عبد الحكيم، مريم نصحي، شيماء عز العرب، محسن عبداللاه، أسماء خالد فريحة، سلمى عماد.

ينفذ المعرض تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة فيفيان البتانوني، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر وفرع ثقافة أسيوط. ويأتي في إطار جهود الهيئة لدعم الفنانين التشكيليين وتمكينهم من عرض تجاربهم الفردية ومقترحاتهم البصرية أمام الجمهور. وتستمر فعاليات المعرض حتى 26 سبتمبر الجاري.

وأطلقت وزارة الثقافة فعاليات المرحلة السادسة لمشروع مسرح المواجهة والتجوال وتستمر في الفترة من سبتمبر 2025 حتى يونيو 2026، وانطلقت الفعاليات من محافظة قنا في الفترة من: 12 إلى 20 سبتمبر، ثم محافظة أسيوط من: 21 إلى 26 سبتمبر، يليها محافظة البحر الأحمر من: 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، على أن تتوالى العروض والأنشطة في بقية المحافظات تباعا.