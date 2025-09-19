موقف غريب أثار الجدل.. ماذا فعل ترامب خلال زيارته لبريطانيا؟

في واقعة جديدة أثارت الجدل، تجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البروتوكول الملكي البريطاني خلال زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة.. فماذا فعل؟

جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد وصل قبل يومان إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية غير مسبوقة، إذ لم يُمنح أي رئيس أميركي من قبل شرف "زيارة دولة" مرتين للبلد نفسه.

وتتزامن الزيارة مع مفاوضات تجارية صعبة بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، بمن فيهم المملكة المتحدة.

نتائج زيارة ترامب لبريطانيا

أسفرت زيارة ترامب لبريطانيا عن إطلاق حزمة استثمارات قياسية بقيمة 200 مليار دولار في بريطانيا.

وأُعلن ترامب، أن عملاق الاستثمار "بلاكستون" وشركة العقارات اللوجستية "بروولوجيس" انضمتا إلى قائمة الشركات المتعهدة بضخ استثمارات كبرى في بريطانيا، لترتفع قيمة التعهدات خلال الزيارة إلى 150 مليار جنيه إسترليني (204 مليارات دولار)، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقالت الحكومة البريطانية، إن ذلك يمثل أكبر حزمة استثمارات أجنبية مباشرة يتم الإعلان عنها خلال زيارة دولة، حيث من المقرر أن تبلغ استثمارات "بلاكستون" وحدها 100 مليار جنيه خلال العقد المقبل.

وشملت التعهدات الاستثمارية الأخرى "مايكروسوفت"، التي أعلنت خططاً لاستثمار 30 مليار دولار في المملكة المتحدة بحلول عام 2028، إضافة إلى "إنفيديا"، و"ألفابت"، و"أوبن إيه آي"، و"سيلزفورس"، مع تركيز الاستثمارات على تطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

كما أُعلن عن اتفاق ثنائي يهدف إلى تبسيط بناء محطات الطاقة النووية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.

ترامب يخرق البروتوكول الملكي

بعد لقائه مع الملك تشارلز الثالث، تم تصوير ترامب وهو يتقدم أمام الملك، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا لقواعد البروتوكول التي تتطلب من الزوار السير خلف الملك أو الملكة.

هذا التصرف أثار ردود فعل متفاوتة من الخبراء والمراقبين، الذين أبدوا استغرابهم من عدم التزام ترامب بالقواعد المتعارف عليها خلال الزيارات الرسمية.

وأثناء مائدة الشاي، تم تداول لقطات تُظهر الملك تشارلز وهو يوجه ترامب إلى الاتجاه الصحيح أثناء السير. هذا التصرف لم يكن الأول من نوعه، فقد سبق أن وقع ترامب في نفس الخطأ خلال زيارة له في عام 2018 عندما أمسك بيد الملكة وأسندها.

وفي هذه الزيارة، تأخر ترامب عن الموعد المحدد لاستقبال الأمير ويليام والأميرة كيت لمدة 20 دقيقة، وهو كذلك يعد خرقًا آخر للبروتوكولات.

لماذا فعل ترامب ذلك؟

تناول الخبير الملكي، دانكان لاربومب، التصرفات التي قام بها ترامب، مشيرًا إلى أن تأخره كان غير مبرر، لكن الخرق الأكبر كان تقدمه أمام الملك.

واعتبر أن مثل هذه التصرفات تعكس تجاهل ترامب للبروتوكولات رغم أنها قد لا تستدعي رد فعل غاضب في السياقات الأخرى.

من جانب آخر، استعرض المؤرخ الملكي، موك أوكيف، العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة وبريطانيا، مشددًا على أن التفاعلات الودية بين القادة قد تؤدي إلى مواقف طريفة.

واعتبر أن لمسات ترامب للملك تشير إلى شخصية ترامب المنفتحة، وأن مثل هذه التعبيرات العفوية لا تحتاج إلى تدقيق كبير، نظرًا لأن أعضاء الكونغرس السابقين من مختلف الأحزاب قد أظهروا أيضًا مظاهر ودية في مناسبات مشابهة.