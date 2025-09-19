الدوري الممتاز .. النحاس: حققنا فوزا مهما على سيراميكا

قال عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، وأن توقيت الفوز مثالي للغاية خلال المرحلة الحالية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أشكر اللاعبين على الأداء والروح القتالية.. خلقنا فرصًا عديدة، وهذه طبيعة كرة القدم، والمهم أن يكون للفريق شكل وتواجد هجومي.

وقال: لدينا ثقة في كل اللاعبين ولديهم نفس القدر من الأهمية، ونيتس جراديشار على وجه التحديد لاعب مميز، ولكل عنصر في الفريق دوره وفقًا لظروف المباريات.

وأشار إلى أن هناك إصابات عديدة نتيجة المجهود الكبير من جانب اللاعبين، وأن الفريق يضم عناصر مميزة قادرة على تعويض الغيابات.

وأكمل: هناك لقطات تحكيمية مثيرة للجدل، وبالتالي هناك تقنية فيديو يمكن العودة لها بشكل عام.. ولا أتوقف كثيرًا عند الأمور التحكيمية.

وشدد النحاس على أن تريزيجيه لاعب كبير ويجيد اللعب تحت ضغوط، وقدم مباراة كبيرة بتوظيفه بصورة محددة، وعلاقته بالجماهير وثيقة، واحتفل الجميع به بصورة مميزة بعد الهدف، خاصة أنه أحد كباتن الفريق ويقدر المسئولية.

وختم: التغييرات التي دفعنا بها جاءت نتيجة لحسابات فنية خاصة بنا، وفي النهاية حققنا المطلوب، وكان لدينا فرص عديدة أمام منافس منظم للغاية، وأشكر الجماهير على مساندتها للفريق حتى آخر ثانية.