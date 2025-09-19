أحمد الشرع: لا أثق في إسرائيل.. واستهدافها وزارة الدفاع السورية إعلان حرب

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن عدم تنفيذ دمج قوات "قسد" في سوريا قبل نهاية العام سيترتب عليه آثار خطيرة، مشيرًا إلى وجود جهات داخل "قسد" وحزب العمال الكردستاني تعرقل تطبيق الاتفاقات المبرمة.

وأضاف الشرع في تصريحات له أن حقوق الأكراد محفوظة مثل جميع السوريين، مؤكدًا حرصه على المساواة والعدالة لجميع المكونات في البلاد.

وتطرق الشرع إلى العلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا أنه لا يثق بها، وأن الاتفاقات الأمنية المستقبلية لن تعني بالضرورة تطبيع العلاقات، مشيرًا إلى أن الاتفاق الوشيك سيكون شبيهًا باتفاق عام 1974.

وأضاف أن استهداف إسرائيل لوزارة الدفاع يعد إعلان حرب، لكنه أشار إلى أن توقيع اتفاق أمني معها لا مفر منه، رغم استمرار الشكوك حول التزامها بتنفيذه.

وعن الأوضاع الداخلية، وصف الشرع ما حدث في السويداء بأنه "فخ مدبر"، مؤكدًا قدرة سوريا على القتال، لكنه شدد على أن البلاد لم تعد ترغب في الحرب، في إشارة إلى الرغبة في معالجة النزاعات الداخلية والخارجية بالطرق السياسية والأمنية دون تصعيد عسكري إضافي.